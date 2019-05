Monago afirma que la mayoría absoluta de Vara ha sido el "sorpasso" de las elecciones en Extremadura

El presidente del PP y candidato a la presidencia de la Junta, José Antonio Monago, ha felicitado a Guillermo Fernández Vara por su victoria en Extremadura por mayoría absoluta, que ha calificado como el "sorpasso" de las elecciones en Extremadura.

"Unos esperaban otro sorpasso", ha reiterado Monago, porque "no era fácil obtener la mayoría absoluta, que es lo que ha marcado las elecciones", ha señalado en una intervención en la sede regional del partido con el escrutinio muy avanzado, en la que Monago ha dedicado sus primeras palabras a felicitar públicamente a Fernández Vara, algo que además, según ha señalado, ha hecho también personalmente por vía telefónica.

Monago, que ha deseado a Vara que tenga "éxito en la andadura" que tendrá que "pilotar" en la comunidad autónoma como presidente de la Junta, ha reconocido que "no era fácil" lograr esa mayoría absoluta, por lo que considera al PSOE como "único ganador" de las elecciones.

Sobre los resultados obtenidos, ha reconocido que no son los esperados, en tanto que suponen la pérdida de 8 diputados en el parlamento regional, si bien ha resaltado que el PP partía de un resultado "muy negativo" de las pasadas elecciones generales.

En este sentido, ha apuntado que si hace un mes el PP obtuvo en la región un 21,4 por ciento, lo cual considera el "suelo" de la formación en esta comunidad autónoma, ha "remontado" seis puntos hasta el 27 por ciento alcanzado en estos comicios, lo cual hace albergar "una cierta esperanza" de que, si se hacen las cosas bien, "lo que queda por venir, será mucho mejor".

Así, y a pesar de reconocer que no son los resultados que le hubiera gustado lograr, ha destacado que en los 25 principales municipios de Extremadura hay candidatos del PP que han obtenido mayorías absolutas, a los que ha felicitado, como es el caso de Plasencia, Coria, Los Santos de Maimona, Azuaga, Fuente del Maestre y Jaraíz de la Vera.

También hay posibilidades de gobierno en Badajoz, Cáceres, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Jerez de los Caballeros, Talayuela y Calamonte.

LÍDER DE LA OPOSICIÓN

Con todo, los 20 escaños obtenidos hasta el momento en el que ha comparecido para valorar los resultados, cree que señalan "claramente" al PP como líder de la oposición, y en este punto ha resaltado que "casi triplica" a la siguiente formación política, en este caso, Ciudadanos.

Por tanto, ha abundado, al PP le queda la "responsabilidad" de "ejercer el control" al Ejecutivo regional, y lo hará "con la misma ilusión" con la que ha venido trabajando a favor del interés general del pueblo extremeño.

"Ilusión y humildad", ha remarcado Monago, como las características de los populares, que ya las tenía, pero que las tiene que seguir teniendo, para poder ser en el futuro "alternativa" al PSOE.

VOX, FUERA DE LA ASAMBLEA

Sobre el hecho de que Vox se haya quedado fuera de la Asamblea, ha señalado que el partido de Santiago Abascal "ha servido para lo que ha servido", en referencia a que sus votos han favorecido, ha dicho, que el PSOE haya obtenido la mayoría absoluta.

"La vida es así, las cuentas son cuentas y lo demás son cuentos", ha subrayado Monago, quien ha señalado que "lo importante es ganar", pero también sumar, y "cuando uno tiene un rival enfrente con mayoría absoluta, no caben las sumas".

Sobre sumas y cuentas, ha añadido que él con el 27 por ciento de los votos no va a gobernar, ni siquiera sumando, pero sin embargo va a haber presidentes autonómicos en España con el 20 por ciento de los sufragios, aunque ha aclarado que no quiere que esto sirva como ninguna "justificación".

PARTIDO MADURO

Finalmente, Monago ha apuntado que estos comicios han servido para poner de manifiesto que contar con representación en los 388 pueblos de la comunidad le han permitido una "amplia representatividad", gracias, ha abundado, a la "fortaleza de contar con una estructura de muchos años".

El PP, ha continuado, "no es una formación que se está conformando, que está en la adolescencia, sino que es una organización madura, y uno despliega lo mejor cuando está maduro", ha remarcado.

NO DICE SI REPETIRÁ

Sobre su futuro al frente del partido, y preguntado sobre si se presentará a la reelección en 2021, en el próximo congreso del PP extremeño, ha señalado que "queda mucho" para esa cita.

"No lo sé. En un momento que no es fácil para el PP, me imagino que habrá mucho diálogo interno con la organización y habrá que ir reflexionando cada paso que se da", pero, ha añadido, "sin cambios bruscos".