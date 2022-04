Mollà pide perdón por sus palabras sobre las naranjas: "No tenía que haberlo dicho. Pido totalmente disculpas"

La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, ha pedido este martes disculpas por su comentario sobre la procedencia de las naranjas usadas en una máquina de zumo durante su visita a la feria hortofrutícola de Berlín, al tiempo que ha considerado que las pronunciadas fueron "unas palabras totalmente desafortunadas" y una expresión que no tenía que haber hecho. Ha lamentado "profundamente" que alguien se haya podido sentir "ofendido".

La también titular de Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, se ha pronunciado de este modo antes de presentar en València la Estrategia Valenciana de Biodiversidad 2030, preguntada por la polémica surgida a partir de sus declaraciones sobre el origen de las citadas naranjas.

Durante la visita al espacio de una empresa de máquinas de zumo en la feria alemana, el representante de la firma indicó al ofrecerle un zumo de naranja a Mollà y al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que no sabía si estas eran de València, a lo que la consellera respondió: "Eso no lo digas, di que sí que son y au. Nadie lo va a comprobar".

"Son unas palabras totalmente desafortunadas", ha respondido preguntada por ese asunto. "Es verdad que están en un contexto, fuera de contexto absolutamente. Lamento profundamente, además, si alguien se ha sentido ofendido", ha agregado la responsable autonómica.

Mireia Mollà ha explicado cuándo y cómo se produjo su comentario. "Íbamos a unos expositores, a dos concretamente que venden las máquinas de hacer zumos, no solamente de naranjas, de manzanas, piñas, granadas. En este caso, se nos estaba ofreciendo un zumo de naranja y el comercial dijo en un momento dado que desconocía la procedencia, si era valenciana, y yo le dije: Yo espero. Di que es valenciana para promocionarlo en la feria", ha expuesto.

La consellera de Agricultura ha apuntado que "el objetivo no era en sí la naranja" sino "las máquinas, en este caso, de zumo de estas dos empresas" y ha insistido en que no tenía que haber pronunciado las palabras que dijo. "Si que es verdad que estaba fuera de contexto y no tenía que haberlo dicho. Pido totalmente disculpas", ha subrayado.

Respecto a las peticiones de dimisión que le han hecho el PP y Cs a partir de esas declaraciones sobre las procedencia de las naranjas en la feria de Berlín, Mollà (Compromís) ha defendido la política el Gobierno valenciano, el conocido como Govern del Botànic, en materia agrícola, en concreto, para aumentar la cuantía de los seguros y hacer frente a los costes de producción.

Mireia Mollà ha manifestado que seguramente no pueden "hablar de lo que se anunció en esa misma feria, que la Generalitat va a invertir casi 40 millones de euros en los seguros agrarios". Ha destacado que se pasará "de 28,5 millones a 40 millones de euros para paliar los costes que están sufriendo" los "agricultores y ganaderos" de la Comunitat Valenciana.

"Esta ampliación que hacemos repercute precisamente en esta situación tan tensa que se está viviendo de costes de producción", ha resaltado, al tiempo que ha manifestado que "la Generalitat valenciana responde en una situación de forma ágil y eficiente, a diferencia de otras comunidades que gobierna el PP y Cs".

Mireia Mollà ha declarado que mientras en la Comunitat se van a invertir "40 millones de euros en seguros agrarios", Murcia destina "un millón de euros" y Andalucía, "9 millones de euros". "Esa es la diferencia", ha precisado.

"CON LA ANÉCDOTA"

A continuación, ha lamentado que las citadas formaciones políticas se queden "con la anécdota". "Una anécdota totalmente desafortunada" por la que "pido disculpas", ha reiterado.

La titular de Agricultura ha considerado respecto a las críticas que ese "no es el sentir ni de las organizaciones agrarias, que saben que estamos al lado de ellas trabajando para promocionar nuestros cultivos, ni obviamente las políticas del Botànic, que están también al lado y respondiendo a situaciones de emergencia como los costes de producción que están siendo complicados para la agricultura".