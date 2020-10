La mofa de los diputados de Vox cuando Tomás Guitarte anuncia el sentido de su voto

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte ha intervenido en el Congreso de los Diputados para anunciar la posición de su formación en la moción de censura planteada por Vox al Gobierno de Pedro Sánchez.

Las primeras palabras de Guitarte han ido directamente para anunciar la posición de su formación en la moción de censura: “Mis primeras palabras con directamente para decir que vamos a votar en contra de la moción de censura”.

Una frase ante la que los diputados de Vox han respondido con ironía.

- Tomás Guitarte (Teruel Existe): Vamos a votar en contra

- Tomás Guitarte (Teruel Existe): Vamos a votar en contra

- La bancada de la derecha: Ooohh... #mocióndecensura

"Oooohhhh", ha sido la respuesta de los diputados de Vox cuando Tomás Guitarte ha anunciado que no votaría a favor de la propuesta de Abascal. Unas palabras que parece que no han dolido mucho en la bancada de Vox, que no esperaba el voto favorable de Guitarte, uno de los diputados que votó en su día a favor de la investidura de Sánchez y uno de los aliados parlamentarios del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

A continuación, Guitarte ha justificado su posición asegurando que Teruel Existe es “una formación de electores que representa un movimiento ciudadano construido desde un absoluto respeto a las formas democráticas”.

Guitarte ha criticado la posición de Vox, asegurando que “España es un país complejo, plural y con multitud de proyectos comunes con muchos relatos de comunidad que no se pueden reducir al arquetipo ideológico simplificador que ustedes dicen defender y pretenden imponer”, algo que, desde su punto de vista, choca con la posición del partido de Santiago Abascal.