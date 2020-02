Cs modificará sus estatutos para no retrasar su congreso de marzo

(Actualiza la NA2126 con más información)

La gestora de Ciudadanos propondrá una pequeña modificación de los Estatutos del partido para no tener que posponer su congreso de marzo, fijado para los días 14 y 15, como se vería obligado a hacer por el adelanto electoral en Galicia y Euskadi al 5 de abril.

Según el artículo 19.6 de los estatutos, no puede celebrarse una asamblea general ordinaria o extraordinaria en los cuatro meses anteriores o posteriores a cualquier proceso electoral al que Ciudadanos concurra, con lo que habría que cambiar la fecha.

Para no retrasarlo más, algo que la militancia mayoritariamente no desea, han asegurado fuentes del partido, se están planteando cambiar la frase "no cabrá la celebración" por "no cabrá la convocatoria" de una asamblea general con lo cual no afectaría al cónclave porque éste ya fue convocado hace varios meses.

Otra posibilidad es que el plazo de los cuatro meses afecte solo en el caso de elecciones generales, han señalado las mismas fuentes.

En todo caso, será el Consejo General, en su reunión del próximo 20 de febrero, el que tendrá que ratificar la modificación que proponga la gestora.

Además, ese mismo día se ha convocado este órgano para aprobar, si los hubiera, los acuerdos electorales con otros partidos para los comicios autonómicos en Euskadi, Galicia y Cataluña, han confirmado a Efe fuentes de la formación.

Precisamente, el proceso congresual que elegirá a la nueva dirección de Cs se retrasó hasta marzo y no se hizo poco después de la dimisión de Albert Rivera para respetar ese plazo que marcan los estatutos.

Se fijó entonces la fecha del fin de semana del 14 y 15 de marzo, que es cuando se cumple ese periodo de cuatro meses a contar desde las elecciones del 10 de noviembre.