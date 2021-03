La moción de Murcia no cambiará la dinámica del PSOE en el Congreso

La moción de censura del PSOE y Ciudadanos para desbancar al presidente popular de la Región de Murcia no cambiará la dinámica del grupo parlamentario socialista en el Congreso de cara a los socios del Gobierno de coalición.

Fuentes parlamentarias han señalado a EFE este jueves que el PSOE seguirá buscando cuantos más apoyos parlamentarios mejor para aprobar sus iniciativas y las del Gobierno y que Ciudadanos no será un socio más estable que cualquier otro ni irá en detrimento de otros.

Ante el temor de algunos partidos que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que tras la moción en Murcia pueda cambiar el valor de algunos votos en detrimento de otros, los socialistas han recalcado que los "socios son los socios" y que en todo caso sería la formación naranja la que podría avenirse hacia "el centro".

Las mismas fuentes recuerdan que Ciudadanos ha apoyado todos los decretos del estado de alarma, en los que también han votado a favor partidos como ERC, JxCAT, PNV o EH Bildu, e inciden en que ha habido otras iniciativas que también han recibido su voto favorable.

Los socialistas afirman que la realidad en el Congreso no ha cambiado y que seguirán buscando el mayor consenso posible en todas las leyes para que haya estabilidad parlamentaria, como llegaron a hacer también con Ciudadanos en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

"Siempre podemos sumar", esa es la estrategia política -señalan-, al tiempo que tienen claro cuáles son los apoyos del Gobierno de coalición.

Recuerdan que las cuentas públicas de 2021 fueron aprobadas con una amplia mayoría en el Congreso, finalmente con el apoyo de 11 partidos que sumaron 275 votos.

No obstante, el PSOE no descartan que sea la formación que lidera Inés Arrimadas la que dé un "giro al centro" tras la moción de Murcia y que pueda ser más fácil dialogar con ellos, pero en ese caso el cambio de estrategia -avisan- sería de Ciudadanos y no del PSOE.

"Serán ellos los que decidan si creen que esa estrategia les sirve para ser más útiles a la ciudadanía", apuntan las mismas fuentes socialistas, que creen que Ciudadanos puede apoyar medidas de Estado y dejar de imponerse vetos.