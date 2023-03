PP ve moción de censura como una "hoguera de vanidades" entre Gobierno y Vox

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha considerado hoy que el debate de la moción de censura ha sido "una hoguera de vanidades" que sólo ha servido, ha lamentado, para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sobreviva", su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, "se luzca" y Vox "aparezca".

Lo ha afirmado en rueda de prensa durante el receso del debate, que se interrumpió hasta las 16:00 después de más de 6 horas de discusión entre el líder de Vox, Santiago Abascal, el candidato de la moción, Ramón Tamames, Sánchez y Díaz.

Gamarra ha incidido en que el debate de esta moción de Vox, que nace sin viabilidad porque la aritmética parlamentaria no lo permite, "no ha servido" ni para mejorar "la convivencia de los españoles" ni para tratar las cuestiones de la "España real" que, a su juicio, "no se identifica ni con unos ni con otros", en alusión al partido de Abascal y al Gobierno.

Ha dicho que Sánchez "usa" la moción de censura ya que "busca sobrevivir" porque al Gobierno "le queda poco tiempo", y ha recriminado que Díaz diga que Vox usa un instrumento democrático como una moción de censura con fines partidistas, cuando ella, ha reprochado, dedica su intervención a "intentar deslumbrar" a Podemos con el fin de "tomarle la delantera" para su proyecto político.

Sobre Vox, la dirigente popular ha lamentado que solo busque "aparecer y tener proyección" desde "la propaganda" con una moción de censura, ha reiterado, "que no se puede materializar".

Asimismo, Gamarra ha señalado que los populares "están muy cómodos en la centralidad", un lugar desde el que "ni apuntalamos al Gobierno, ni hacemos seguidismo de otros partidos".

Por ello, la portavoz del popular ha reafirmado "la equidistancia" del PP con la moción, al tiempo que ha añadido que los españoles "censurarán a Sánchez" en las urnas porque "están hartos" de un presidente que "comenzó mintiendo y sigue mintiendo".