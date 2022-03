M.Mompó (Stop Ecocidio): La ley de ecocidio llegará a la CPI en unos 3 años

Lourdes Uquillas

Contar con una ley de ecocidio es fundamental para "dar el golpe de timón que necesita la humanidad" contra las agresiones al planeta, asegura en una entrevista con Efe la presidenta de la organización Stop Ecocidio España, Maite Mompó, quien señala que la norma llegará a la Corte Penal Internacional (CPI) en aproximadamente tres años.

Mompó ha participado esta pasada semana en una serie de eventos organizados por la organización internacional Stop Ecocidio en todo el mundo con el objetivo de dar a conocer y difundir la importancia del establecimiento del ecocidio como delito ambiental global y que sea recogida por la CPI como el quinto de los delitos que trata este tribunal, después del genocidio, los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de agresión.

La presidenta de Stop Ecocidio España subraya que ecocidio es "cualquier acción que cause un daño extenso y duradero en cualquier ecosistema y afecte tanto a las personas como a la naturaleza".

El Estatuto de Roma, el documento de constitución de la CPI, "recoge el delito ambiental para tiempos de guerra", explica ante la pregunta sobre la destrucción de ciertas infraestructuras y quema de depósitos de combustible que está provocando Rusia en su invasión a Ucrania, emisiones a la atmósfera que podrían echar por tierra el reto de reducción de emisiones recogido en la estrategia verde de la Unión Europea.

No obstante, aclara, "nosotros trabajamos para tiempos de paz -que es cuando más ecocidios se producen-", sin embargo, "queda claro que tenemos que cambiar nuestra estructura económica, dejar de depender de los fósiles y de la nuclear, cambiando las fuentes de energía".

Y a propósito de la nuclear, Mompó advierte de que un ecocidio del que "se habla poco" es la contaminación de la central nuclear de Fukushima (Japón), que sufrió un terremoto y un tsunami en marzo de 2011 y que la empresa Tepco, gestora de la infraestructura, ha anunciado que a partir de 2023 echará más de 1,29 millones de metros cúbicos de agua contaminada con radiactividad en bidones al océano Pacífico.

"Este caso entraría dentro de la definición jurídica que dio el grupo de expertos sobre el ecocidio", porque verter todo esa agua que tiene radiactividad "va a causar un daño extenso y duradero en el ecosistema del océano Pacífico".

Mompó asevera que lo más grave, además del caso Fukushima, es que la Unión Europea pretende declarar "como limpia la energía nuclear", sin duda, asegura, "ante la presión del lobby nuclear".

Por otra parte, en relación a la posible importación por parte de Europa de cereales desde Latinoamérica y Estados Unidos por la guerra en Ucrania, Mompó señala que "se considera ecocidio la utilización de agrotóxicos, como el Roundup glifosato para su cultivo", en el que, además se utilizan organismos modificados genéticamente (OMG), dos elementos que "contaminan el agua, el aire y la tierra", al igual que en otros lugares del planeta.

Porque "también se habla de ecocidio al hablar de herbicidas y plaguicidas, causantes del colapso de insectos, de las aves, porque todo es una cadena", dice, y aclara que en España se cultivan OMG, pero lo que está prohibido en Europa es que se utilice para la cadena alimentaria humana, pero están autorizados para la alimentación de los animales que luego se consumen.

"Es un problema a nivel global" sostiene y recuerda que hay dos tipos de ecocidio, el que afecta a todo el planeta, como la crisis climática, pero también está la contaminación por agrotóxicos, que en España ha recibido el nombre de "fitosanitario, cuando es veneno" y exclama: "la vileza del lenguaje...".

Incide en "el gran poder de los lobbies empresariales", por ello, "la ley penal es imprescindible a nivel global, porque son transnacionales que tienen mucha fuerza", sostiene Mompó, y añade que basta analizar los datos de la última Cumbre de Cambio Climático de Glasgow (Reino Unido) ,a la que asistieron 45.000 delegados, en cuya zona azul hubo 503 del grupo de empresas fósiles, y cien de la nuclear, mientras que el país que más delegados tuvo fue Brasil, es decir, "el Gobierno de Jair Bolsonaro vendiendo la Amazonía".

El problema es que "no existen leyes que penalicen esto", y "realmente el objetivo de contar con la ley de ecocidio no es tanto sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de las grandes empresas, como debería ser, si no el carácter preventivo de la norma" para el futuro y las futuras generaciones.

"Teniéndola en el horizonte, ya están cambiando las cosas, antes no se hablaba que había que terminar con todo esto y ahora sí, por lo que si se aprueba la ley en un plazo de unos tres o cuatro años aproximadamente, cualquier actividad que se inicie se preocupará de tener el menor impacto posible en el entorno", sostiene Mompó, una activista desde joven que retiró chapapote del Prestige en Galicia.