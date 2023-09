Mitma licita la redacción de proyectos de conservación de carreteras en CyL por importe de 1,79 millones de euros

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha licitado un contrato por importe de 1,79 millones de euros (IVA incluido) para redactar proyectos de diferentes actuaciones de conservación, integración ambiental y otras actuaciones de seguridad vial, en carretera de dicha Comunidad de las que es titular el Estado.

El anuncio correspondiente será próximamente publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objeto del contrato es la prestación de servicios para la redacción de los proyectos de trazado y de construcción de obras de conservación clasificadas por las siguientes tipologías: rehabilitación superficial y/o estructural de firmes; mejora de la seguridad vial (mejoras de enlaces o intersecciones, reordenación de accesos, carriles de trenzado, carriles de cambio de velocidad, acondicionamientos, etc.), aumentos de capacidad (ampliación de número de carriles, duplicaciones, etc.), mejora de la conectividad, estructuras..., así como la instalación, reposición, reparación o mejora de elementos de la carretera (señalización vertical, marcas viales, balizamiento, sistemas de contención, etc.).

Por lo que atañe a Castilla y León Occidental, la inversión se dirige a carreteras de las provincias de Valladolid, León, Zamora, Palencia y Salamanca, con el referido presupuesto de licitación de 1,79 millones de euros.