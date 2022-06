Francisco J. Utrero

A plaza llena, Pedro Sánchez y el candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, han batido en la malagueña Cártama el récord de asistencia en los actos de la campaña de las elecciones andaluzas, en un mitin de sombrero, abanico y paseíllo que hará "historia" como expresión de fortaleza del PSOE.

Con media hora de retraso, unas 3.500 personas - según la organización- aguardaban pacientemente la aparición de Sánchez y del "futuro" presidente de la Junta en la plaza del Santo Cristo de Cártama, a unos 27 kilómetros de Málaga capital.

Han llegado militantes y simpatizantes socialistas de "toda" España, especialmente de las ocho provincias andaluzas, más de Málaga, Córdoba y Jaén.

Esta tarde ha comenzado en Málaga el Comité federal de Juventudes Socialistas para renovar sus órganos y la presencia de jóvenes socialista se dejó notar en el aforo del acto.

Aunque la temperatura no era muy elevada, unos 32 grados centígrados, y la mayoría de zona de público estaba cubierta por toldos, la organización del acto ha repartido gratuitamente más de 1.500 sombreros, unos 1.000 abanicos y otras tantas botellas de agua.

Había que prevenir el calor y evitar el bochorno que pasaron asistentes, dirigentes y periodistas en Cuevas de Almanzora (Almería), la primera aparición de Sánchez en la campaña andaluza.

Pasadas las 11.30 horas sonó la música del partido, a la vez que el presentador anunciaba el comienzo del acto, al puro estilo de un animador en un estadio de fútbol o una cancha de baloncesto.

Antes de llegar al escenario la organización tenía preparados un paseíllo rodeado de público por el que poco a poco fueron pasando un buen número de dirigentes locales, provinciales, autonómicos y federales, además de las ministras María Jesús Montero y Diana Morant.

Detallada parte de la alineación, el animador anunció la llegada de los jugadores principales: Sánchez y Espadas aparecieron en el paseíllo, recibidos con besos, abrazos y apretones de mano al grito de "presidentes, presidentes, presidentes".

"Los socialistas cacereños te queremos, Pedro", exclamó un militante con una voz perfectamente perceptible pese al gentío y los decibelios de los altavoces.

Sánchez llamó a la movilización para recuperar la Junta y confesó su "orgullo" por los avances conseguidos en Andalucía durante los más de 37 años en los que estuvo en el poder los socialistas.

"No lo hemos hecho todo bien, pero todo lo bueno que hay en Andalucía lo ha hecho el PSOE", ha remarcó el presidente, que confesó que cuando el PP estaba en el gobierno central "miraba con envidia" a Andalucía.

Fue un mitin "joven", centrado en los jóvenes y en las propuestas de los socialistas para ellos, sobre todo la intervención de Espadas, que ha invitado a los 375.000 nuevos votantes que le voten.

"Salid a la calle a votar en masa a pedir el voto a la gente. La victoria se consigue con esfuerzo y sacrificio, pidiendo el voto, no en vuestras casas, no con el móvil, si no mirando a la cara de la gente. Esas son la victorias que se disfrutan", ha apostillado.

Al final de su intervención, el socialista se vino arriba al sostener que el 19-J (19 de junio) ganará su partido y Andalucía tendrá "el mejor" gobierno de la historia.

Tras las intervenciones, el PSOE de Málaga se encargó de refrescar las gargantas con cerveza y de reponer fuerzas con una paella. Todo gratis. EFE

