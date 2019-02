La mitad de las 104 víctimas del 17-A aún esperan respuesta del Gobierno

Un total de 104 personas han pedido su reconocimiento como víctimas del terrorismo por los atentados del 17 y 18 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona), de las que un 48 % aún no han recibido respuesta oficial por parte del Gobierno.

De las 57 solicitudes contestadas, 14 se han reconocido de forma total, 4 parcialmente, 12 han sido denegadas y 25 están a la espera de algún trámite administrativo o requerimiento de información. De los dos casos restantes "no consta información", según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona.

La teniente de alcalde Laia Ortiz ha hecho este jueves balance del convenio que el consistorio y la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT), que coordina la psicóloga Sara Bosch, firmaron en mayo de 2018 para atender a las víctimas del 17-A y que ha permitido dar atención a un total de 175 personas.

Según Ortiz, esta actuación se llevó a cabo "para no repetir los errores cometidos otras veces en la atención a las víctimas del terrorismo" y ha lamentado que, a pesar de la solicitud del consistorio, el Ministerio del Interior no ha alargado el periodo para solicitar el reconocimiento de víctima del terrorismo, "dejando fuera de este derecho a muchas personas".

Los presentes han criticado los protocolos de la Administración estatal, tanto por la duración del periodo para solicitar el reconocimiento de víctima del terrorismo, como por la lentitud de los trámites y por la denegación de algunas solicitudes con "argumentos surrealistas".

Bosch ha reivindicado el papel de la UAVAT y ha explicado que actualmente aún hay personas que están contactando con ellos, por lo que se ha mostrado convencida de que, más allá de las 175 personas atendidas, seguro que hay más víctimas.

Ortiz y Bosch han denunciado el "menosprecio del impacto psicológico de los atentados", un impacto que, según ha explicado la responsable de la UAVAT, puede tardar en manifestarse, tal como muestra el informe, que indica que el 60 % de las personas afectadas no fueron atendidas en ningún dispositivo de atención inmediata.

Según el informe, el 84,6 % de las personas atendidas no conocía sus derechos como víctimas del terrorismo y el 77 % no había realizado ningún trámite a la Subdirección de Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior hasta que se puso en contacto con la UAVAT.

De las 175 personas atendidas, 162 son adultos y 13 menores; el 73,1 % tienen nacionalidad española, aunque hasta el 96,6 % residen en el país.

Entre ellas, 144 provienen del atentado de la Rambla, 12 de Cambrils y 7 de Alcanar, también hay algún caso relacionado con los hechos de la avenida Diagonal o bien tienen una procedencia múltiple, al formar parte de los cuerpos de seguridad.

Bosch ha señalado que "si las personas no tienen información no pueden ejercer sus derechos" y ha destacado las connotaciones distintivas del terrorismo: "En un escenario con muertos y heridos graves, hay muchas personas que se van con su dolor psíquico a casa, y no se sienten con derecho de quejarse, esto es habitual", ha considerado la psicóloga.

En los atentados fallecieron 16 personas y se registraron más de un centenar de heridos.