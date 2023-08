Misa Rodríguez muestra su apoyo a Jenni Hermoso y su sorpresa por los aplausos a Rubiales durante su discurso

No podrá realizar el saque de honor antes del UD Las Palmas-Real Sociedad por causas de fuerza mayor

La jugadora de la Selección Española Femenina de Fútbol, la portera grancanaria Misa Rodríguez, ha mostrado su apoyo a su compañera Jenni Hermoso tras la intervención este viernes del presidente de la Federación, Luis Rubiales, y su negativa a dimitir del cargo.

Al mismo tiempo, la campeona del mundo ha puesto énfasis en su sorpresa por los aplausos que recibió el aún máximo dirigente de la Federación durante su discurso en la Asamblea Extraordinaria en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Contigo más que nunca Jenni Hermoso, basta de mentiras, no estás sola", expuso la canaria en su perfil oficial de X (Twitter), donde agregó: "Y por no comentar lo de todas esas personas que aplaudieron".

Por otro lado, la jugadora, que iba realizar el saque de honor este viernes en el Estadio de Gran Canaria antes del encuentro UD Las Palmas-Real Sociedad, no podrá hacerlo "por causas de fuerza mayor", según ha anunciado el conjunto amarillo en la misma red social.

"Me entristece enormemente no poder acudir a realizar el saque de honor en el partido de hoy pero motivos de fuerza mayor me impiden cumplir un gran sueño junto a vosotros. ¡Espero poder estar con vosotros pronto!", respondió Rodríguez a la publicación de la UD Las Palmas.