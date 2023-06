Miras: no es razonable que el PP imponga un criterio en negociaciones en las comunidades

El presidente en funciones de la Región de Murcia, Fernando López, miras ha dicho este martes que "no sería del todo razonable" intentar imponer un único criterio desde la dirección nacional del PP a las direcciones territoriales en las negociaciones con otras formaciones políticas para formar gobiernos autonómicos cuando los resultados electorales han sido diferentes en cada región.

López Miras, en una entrevista concedida a OndaCero, compara su situación, con el 43% de los votos obtenidos, con la de otras autonomías en las que los populares han obtenido menor porcentaje de votos, y citó Valencia, en donde si el PP y Vox no hubieran llegado a un acuerdo, la izquierda hubiera sumado para llegar a un gobierno.

La presidenta del parlamento de Murcia, Visitación Martínez (PP), inicia hoy la ronda de contactos con los distintos grupos políticos para la investidura del nuevo gobierno tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo y López Miras calcula tres escenarios posibles.

El primero que él sea investido presidente; otra, que haya un acuerdo entre Podemos, PSOE y Vox "que yo lo veo francamente difícil", y por último, que se puede dar un bloqueo si cada partido vota a su candidato.

"Entenderán que yo incluso lo que reivindico y lo que pido es el respeto al resultado en la Región de Murcia", agregó, en referencia a una posible situación en la que Vox, Podemos y PSOE puedan llegar a votar "no" a un gobierno del Partido Popular. "No creo que Vox haya venido a la política para votar con PSOE y Podemos que no a la investidura de un gobierno del PP", dice López Miras.

El presidente en funciones ha hablado directamente con el líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, con el que dice tener "una muy buena relación personal". Lo que ocurrió es que se trató de "una negociación de máximos, en lo que se exigía un status quo similar al de otras comunidades autónomas cuando el resultado de Murcia era muy diferente".