Miras, insatisfecho con la conferencia: ni acuerdos ni respuestas

El jefe del Ejecutivo de Murcia, Fernando López Miras, se ha declarado este viernes insatisfecho al salir de la Conferencia de Presidentes autonómicos con el del Gobierno central, Pedro Sánchez, "sin acuerdos concretos ni respuesta a la inmensa mayoría de posicionamientos de las regiones".

En rueda de prensa, ha dicho que "no hay novedad alguna" tras lo que "no ha sido una conferencia, sino una reunión o encuentro con una serie de monólogos y aunque cualquier encuentro entre ambas administraciones es muy positivo, habría sido mucho más útil que se aproximara al reglamento" que las ordena, "con un trabajo previo y acuerdos para ratificar como país".

No ha considerado "muy positivo que se premie a quienes no quieren estar en la Conferencia con una mesa a su medida para aprobar intereses particulares muy concretos", en referencia implícita a Cataluña.

Sobre los asuntos que ha puesto sobre la mesa, ha reiterado lo que le viene pidiendo al Gobierno central desde hace meses en cuestiones como el control de la pandemia de covid, a la que ni se la ha vencido ni de la que hemos salido más fuertes, por lo que tiene que seguir imperando la responsabilidad, aunque son las CCAA en solitario las que toman decisiones para salvar vidas".

"Si el Gobierno central no va a ejercer una mínima cogobernanza, que al menos dé marco jurídico común para no estar a la expectativa de la resolución judicial de turno ante cada medida que adopten los autonómicos", le ha vuelto a demandar a su presidente, Pedro Sánchez.

Y que acelere la llegada de vacunas para que esa velocidad se traslade al ritmo para ponerlas, "pues hay que hacerlo más y más rápido, y se necesita prever qué cantidad llegará para planificar un calendario cuando Madrid y Murcia son las CCAA que menos reciben.

A este respecto, ha comentado que no se les facilitó en la documentación previa que vendrían a España 3,4 millones de dosis más en agosto, "aunque aun así serán menos que las de junio y no sabemos cuántas llegarán a cada comunidad".

Tras reclamar que hasta que no haya certeza de la situación pandémica en 2022 se mantenga el fondo covid estatal para refuerzo de sanidad, educación y servicios sociales regionales y un fondo de nivelación para las regiones que salen peor paradas con el actual sistema de financiación autonómica, ha pedido de nuevo la reforma de este.

"No pueden salir las CCAA a distinta velocidad de esta crisis y con discriminación y maltrato de unas respecto a otras con diferencias de hasta 20 puntos porcentuales entre algunas, por lo que pido equidad, justicia e igualdad y que el reparto de los fondos covid de la Unión Europea se haga en proporción al peso de cada región".

A este respecto, ha manifestado de nuevo su preocupación por desconocer los criterios objetivos para su reparto y al no tener respuesta, se va "igual de preocupado": "Sabemos que vendrán fondos pero no cómo se van a repartir y si se va a permitir que vaya a ser tan desigualmente como en el sistema de financiación autonómica".

"De la gestión autonómica del 55 % de esos fondos no sabemos nada y el 55 % de nada o de poco no nos deja satisfechos, solo lo que realmente nos correspondería por nuestro millón y medio de habitantes", ha remachado sobre el dinero procedente de Bruselas.

Otra cuestión con la que ha sido crítico es el "inadmisible marco de negociación" de las Conferencias Sectoriales Estado-CCAA y se ha referido en particular a la última de Turismo, en la que el Gobierno de España "no puede negociar los fondos de forma que si no votas a favor, no los recibes, eso está más cerca de la coacción que del consenso".

Por último, ha dicho apoyar la estrategia del Gobierno central para evitar la despoblación en el mundo rural, "pero debe ir más allá, sin tomar decisiones que van contra ella, como hace con la agricultura que la evita pero necesita de agua del trasvase Tajo-Segura que frena la desertificación y el cambio climático y genera 100.000 empleos y riqueza que dejarán de existir si sigue avanzando hacia su cierre, con una primera reforma de las reglas de explotación" aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros.

Sobre este particular, ha concluido que las comunidades valenciana y castellanomanchega "han manifestado su voluntad de dialogar para que todos los españoles tengan el agua que les asegura la Constitución Española".