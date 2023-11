Miranda sobre la tala de 'la palmera': "Los informes de los técnicos decían que era la única solución"

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha reconocido este lunes que era consciente de que la decisión de talar la centenaria palmera de la plaza Quintero Báez de la capital "iba a ser impopular", pero los informes de los especialistas decían que "se podía caer en cualquier momento" y que la poda "era la única opción que había", por lo que "siempre se ha primado la seguridad de las personas".

A preguntas de los periodistas durante una visita a un autobús expositivo sobre Huelva, ha reconocido que "lo pasó fatal" al pasar estos días por la plaza Quintero Báez y ver "que ya no estaba la palmera", porque ha explicado que ella ha pasado "toda la vida" cerca de ella, pero ha señalado que "cuando se está en un puesto de responsabilidad como es el de ser alcaldesa, no se puede mirar lo personal".

"Yo sabía que iba a ser una actuación impopular, que había mucha gente que se iba a quejar, pero cuando los técnicos, los profesionales más importantes de España, me dicen con informes, datos y radiografías que no hay otra solución, que la palmera se podía caer en cualquier momento y suponía un peligro para las personas e incluso los edificios de alrededor, pues no me quedaba otra solución que optar por informar a la población de lo que pasaba y proceder a la poda en el momento en el que hubiera menos tráfico de personas para evitar el peligro", ha detallado.

Al respecto, Miranda ha incidido en que cuando se ocupa un puesto de responsabilidad "siempre hay que mirar por la vida y no hay nada que valga más que la vida de una persona".

Además, ha señalado que el Ayuntamiento va a plantar un ejemplar con una reseña histórica que "sea el adecuado para esa zona" u otra palmera que sea macho y que "no esté dañada porque esta también estaba dañada por insectos, lo cual todavía la hacía más débil". Por otro lado, ha asegurado que se va a plantear un monumento que "recuerde a la palmera que todos queríamos".

"La seguridad de las personas está antes que nada y hay que escuchar a los técnicos y así he trabajado siempre, escuchando a los profesionales y estos decían que era la única opción que quedaba, después de muchos informes", ha manifestado.