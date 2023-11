Miranda reivindica "mejores conexiones" tras "una nueva avería" en el tren Sevilla-Huelva

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha reivindicado "mejores conexiones" y la "unión de todos" para reclamar las infraestructuras que "necesita" tanto la ciudad como la provincia, después de que se haya producido "un nuevo retraso" este sábado en el tren Sevilla-Huelva.

A pregunta de los periodistas sobre la avería de tren Sevilla-Huelva, tras un encuentro con el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, la primera edil ha reclamado "mejores conexiones ferroviarias y por carretera y tener un tren de alta velocidad", además de infraestructuras hidráulicas y eléctricas, porque estas últimas "son las que pueden garantizar que proyectos como Maersk y otros cuatro que hay en cartera, puedan llevarse a cabo, por lo cual son fundamentales.

"Siempre he dicho lo mismo, cuando estaba como presidenta del Puerto y ahora, Huelva ha perdido muchos trenes y no puede perder más, tenemos que estar unidos, todas las administraciones y los ciudadanos, con los empresarios y sindicatos, y hacer lo que hicimos en la puerta del Ayuntamiento hace como un mes, plantar cara y pedir que no vuelva a pasar situaciones de este tipo", ha comentado.

Por ello, ha asegurado que está a la espera de que se forme Gobierno para, "esté quien esté, ir a Madrid a reivindicar las infraestructuras necesarias para Huelva".

"Y es una vergüenza, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, que tengamos que estar pasando por donde estamos pasando. Por ello, además de mejorar las conexiones ya, necesitamos el resto de infraestructuras, como ciudadanos de primera que somos", ha concluido.

AVERÍA EN EL MD SEVILLA-HUELVA

Por su parte, desde Renfe han explicado a Europa Press que el pasado sábado se produjo una avería en el tren de Media Distancia con trayecto entre Sevilla y Huelva que "hizo que se parara entre San Juan del Puerto y Huelva".

De este modo, Renfe activó un protocolo con "dos acciones en paralelo". Por un lado, se realizaron las gestiones para disponer de un tren con tracción diésel para "bien remolcar o bien transbordar a los viajeros".

Por otro lado, la compañía ha recordado que como el tren se quedó en plena vía, el protocolo establece que "no se abren las puertas ni se deja salir a la gente por motivos de seguridad", toda vez que han detallado que la segunda acción fue la de "localizar algún camino que pudiese servir para que llegasen los autobuses a recoger a los viajeros", y finalmente "se detectó una especie de camino de tierra que desembocaba en un paso a nivel por lo cual se tenía acceso para llevar un autobús hasta allí".

No obstante, desde Renfe han asegurado que la opción del autobús es "totalmente voluntaria" y los pasajeros que lo desearon "se quedaron a esperar al otro tren". Por lo que algunos de los ocupantes "decidieron bajarse del tren" y la compañía "les ayudaron a bajar y conducirlos hasta el paso a nivel que era donde estaba esperando el autobús", aunque otros, dado la proximidad "avisaron a otras personas para que los recogiera en aquel lugar".

Asimismo, la empresa ha indicado que una vez finalizada toda la operativa "se pudo remolcar el tren" alrededor de las tres de la tarde de ese mismo sábado.