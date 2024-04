Miranda dice que "sería una buena noticia" para Huelva que Sánchez "se fuera" y lo tacha de "irresponsable"

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), ha dicho este jueves que para Huelva "sería una buena noticia" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se fuera" porque "está tratando muy mal" a la provincia", en referencia a la carta que ha hecho pública este miércoles en la que anunciaba que cancelaba su agenda pública hasta el próximo lunes 29 para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez, algo que Miranda ha tachado de "irresponsable".

Así lo ha manifestado la alcaldesa de Huelva preguntas de los periodistas en una atención a medios en la que ha manifestado que "no puedes parar un país porque vas a pensar, porque te vas a plantear personalmente si quieres seguir siendo presidente o no quieres seguir siendo presidente, me parece una irresponsabilidad".

"Y el país está parado porque no tenemos Presupuestos Generales del Estado, no tenemos presupuesto para este año y nos está afectando a todas las administraciones. Y ahora una persona que es el presidente del gobierno dice que se va a llevar cinco días que se va a quedar en su casa pensando si sigue como presidente o no", ha criticado.

Finalmente, la alcaldesa de Huelva ha afirmado que "no se fía para nada" del Pedro Sánchez, así como ha dicho que "está tratando muy mal a Huelva" por lo que considera que "sería una buena noticia que se fuera".