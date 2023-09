Miranda (BNG) lleva a la Ribeira Sacra al presidente de la Comisión de Política Regional para abordar el rural

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha llevado este martes al presidente de la Comisión de Política Regional de la Eurocámara, Younous Omarjee, a una visita a un conjunto de bodegas tradicionales de Vilachá en un recorrido a la Ribeira Sacra y Monforte.

En la visita también estuvo la responsable del BNG en la comarca Lugo-Sur, Rosana Prieto, el alcalde de A Pobra de Brollón, Xosé Luis Maceda, y el teniente de alcalde de Quiroga, Xosé Manuel Fernández.

Así, han abordado conjuntamente la dificultad en el acceso a los fondos y la "discriminación" tanto en el reparto de estos fondos como con respecto a las infraestructuras, así como el problema de la despoblación y la emigración.

"Una jornada consecuencia de una visita que hizo a Bruselas una delegación de la comarca de Lugo Sur, en la que se le trasladó a la Comisión Europea los problemas específicos que tiene esta comarca y las dificultades para vivir en la tierra", ha explicado Ana Miranda, quien recordó que en esa visita, el presidente de la Comisión de Política Regional se había comprometido a visitar Galicia.

"Lugo Sur también es Europa, pero no está en las mismas condiciones que el resto de Europa y por eso creíamos que era importante que viese en el terreno la situación demográfica y de despoblación", ha manifestado la eurodiputada nacionalista, quien ha afirmado que en Bruselas el BNG "seguirá demandando que los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes tengan acceso a los fondos europeos en igualdad".

En este sentido, Miranda ha reclamado que la Xunta "no haga un reparto arbitrario de los fondos europeos, como están haciendo, a veces, en proyectos que no son necesarios", mientras que incidió en la necesidad de apoyar la producción ecológica y proteger la producción vitivinícola que "es de alto riesgo y que trabajan en condiciones de mucha dificultad".

"CONOCER DE PRIMERA MANO LOS PROBLEMAS"

Por su parte, Younous Omarjee ha destacado que es la primera vez que un presidente de una Comisión del Parlamento Europeo visita Galicia recorriendo diversas comarcas, desde la Costa da Morte a la Ribeira Sacra, pasando por Santiago de Compostela.

Al respecto, comentó que se decidió a hacer este viaje --previo a participar en un acto de la Presidencia Española de la UE en Murcia-- para "conocer de primera mano los problemas" de un territorio que presenta problemas de discriminación y de gestión de los fondos de cohesión.

"No vengo aquí para decir qué bien lo hace la Comisión Europea, sino para ver por qué no se reciben los fondos europeos", ha apuntado Omarjee, quien ha asegurado que las discriminaciones que sufre Galicia "no parten de la Unión Europea" ya que el acceso a los fondos es decidido en virtud de unos criterios objetivos.