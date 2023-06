Miranda (PP) asegura que su gobierno será de "consenso y de diálogo" y que escuchará "a todo el mundo"

La alcaldesa electa de Huelva, Pilar Miranda (PP), ha asegurado que su gobierno será "de consenso y de diálogo", toda vez que ha señalado que quiere "escuchar a todo el mundo", además de que una de sus primeras medidas será la "reactivación" de los servicios públicos de la ciudad.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, Miranda ha señalado que es "todo un honor" ser a partir de este sábado la primera alcaldesa de la capital, al tiempo que ha subrayado que su equipo escuchará "a todo el mundo" y llevará a cabo "todas esas propuestas que sean buenas para todos".

En cuanto a si necesitará pactos para gobernar, Miranda ha resaltado que solo han faltado "101 votos para tener la mayoría absoluta", además de que se ha "pasado de tener cuatro a trece concejales", lo que ha sido "un gran ascenso", pero "efectivamente, va a ser el gobierno del consenso y del diálogo".

"Nosotros queremos escuchar a todo el mundo y llevar a cabo todas esas propuestas, que sean buenas para todos. Huelva está por encima de todo, independientemente de quién venga esa propuesta. Queremos un gobierno abierto, de diálogo y de consenso. Eso es lo que han querido los onubenses", ha remarcado.

Por otro lado, sobre los motivos de su victoria, la alcaldesa electa ha afirmado que "ha sido un poco de todo", aunque cree que "el proyecto que presentado para Huelva de cambio ha ilusionado", ya que está basado "en la eficacia y en la gestión".

No obstante, ha señalado que "también, evidentemente, ha sido un voto de castigo al gobierno de Pedro Sánchez", pero, además, "un apoyo al presidente de la Junta, Juanma Moreno, porque "a nivel andaluz se está llevando a cabo una forma de trabajar, una forma de política muy diferente y que a los ciudadanos les gusta y sienten representados", por lo que tiene "seguro" que "esa transformación" que "empezó" en el Puerto y en las instituciones andaluzas "ha ilusionado a los onubenses para que también llegara al Ayuntamiento de Huelva".

Asimismo, Miranda ha remarcado que una de las primeras medidas tras su investidura es "que funcionen los servicios públicos", ya que "actualmente no están funcionando", por lo que "hay que dar eficacia en la gestión para tener un buen resultado", porque "la ciudad debe estar más limpia y tener mejores condiciones".

"Después hay que hacer también políticas activas de empleo y de reducción de impuestos, además de tener agilidad y eficiencia para que los inversores confíen en el Ayuntamiento, confíen en Huelva y vengan a invertir, porque hay proyectos muy importantes como el Muelle de Levante o la zona de actividades logísticas que necesitan ese impulso y que den empleo y riqueza a Huelva", ha señalado.

Por otro lado, se ha referido a un plan de accesibilidad universal, que es "necesario" para "tener subvenciones y para que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida" y un plan de movilidad para que peatones y coches "puedan convivir en mejores condiciones". Por último, ha subrayado que quiere "tomarle el pulso a la calle", porque "se han hecho muchas obras que los ciudadanos no querían y eso es perjudicial", por lo que "hay que volver a la calle a escuchar y a llevar a cabo proyectos que sean factibles y beneficiosos para toda la ciudadanía".

"TRABAJAR CON TODAS LAS ADMINISTRACIONES"

Asimismo, la alcaldesa electa ha señalado que hay que "trabajar con todas las administraciones, la Junta de Andalucía, el Estado, con todas las administraciones, porque solo de esa manera pondremos a Huelva en el sitio que se merece".

"Me he llevado toda la campaña diciendo que pediría mejoras para Huelva independientemente del color político de la institución. Por lo cual, pediremos a nivel nacional el AVE y otras muchas necesidades que Huelva tiene. Y por supuesto a nivel andaluz también. Yo creo que me he caracterizado siempre por hablar claro e independientemente de la ideología reclamar para Huelva, mi compromiso con Huelva", ha avanzado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al respecto, ha indicado que el AVE es "fundamental" para Huelva, "ya se lo pedí a Feijóo", pero también son "importantes" otras muchas infraestructuras", por lo que "necesitamos mejora porque a Huelva todos los gobiernos nacionales la tuvieron siempre un poco desplazada o muy desplazada y necesitamos ponernos a la misma altura y tener los mismos ingresos y las mismas oportunidades que el resto de las capitales andaluzas".

"Huelva tiene un potencial increíble, tenemos muchísimas cosas que poner en marcha y necesitamos el apoyo de los gobiernos. Por supuesto, el AVE es lo primero que vamos a reclamar, pero luego seguiremos reclamando a nivel andaluz, a nivel nacional, a todos los niveles", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que se imagina Huelva como "una ciudad atractiva para ser visitada, para trabajar, para disfrutar, para pasear", ya que cuenta con "los mejores atardeceres del mundo, una gastronomía de primer nivel, cuna de América, la ciudad de Tartessos", por lo que "teniendo tanto, no es lógico, no estar en la primera de la fila".

En cuanto a la victoria del PP en la Diputación, Miranda ha remarcado que es "muy importante", porque "por primera vez el Partido Socialista ha quedado desbancado" y "la democracia es alternancia es y todo el tiempo ha estado el PSOE", pero "la provincia tiene un potencial increíble y es necesario que la ciudad y la provincia se pongan en el sitio que nos merecemos todos los onubenses".

PROPOSICIÓN NO DE LEY DE FRUTOS ROJOS

Cuestionada sobre la polémica de la tramitación de la Proposición de Ley (PDL) de PP y Vox para la regulación de regadíos en la zona norte de Doñana, Miranda ha calificado de "vergonzoso" que el Gobierno "en vez de apoyar a un sector productivo que afecta a tantísimas familias de Huelva, vaya en contra y que haya hecho esa campaña de desprestigio".

"Y yo desde luego voy a criticar, venga de donde venga, una campaña de este tipo, la voy a descalificar porque me parece una vergüenza y, además, no es verdad. Nosotros Doñana la protegemos como oro en paño y es absolutamente mentira. Es un tema relacionado con la ordenación del territorio. Para nada pone en peligro a Doñana y sí afecta a las familias", ha remarcado.

En esta línea, Miranda ha apuntado que Huelva cuenta con sectores productivos de "primer nivel" y los frutos rojos, los berries, "tienen que estar donde se merecen", por lo que el Gobierno de la Nación "no puede hacer campañas de este tipo", por ello, ha enfatizado que a ella la van a encontrar "siempre enfrente" porque va a "defender" a su tierra "con uñas y dientes".