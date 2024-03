'MiradasDoc' (Tenerife) potencia este año la fortaleza creativa del cine documental canario

MiradasDoc muestra en su decimoséptima edición la fortaleza creativa del documental canario con una sección especial, 'Mirada Canaria', entre las que dos películas seleccionadas han sido escogidas por los programadores del festival para las galas de apertura y clausura, respectivamente, 'La hojarasca', de Macu Machín, y 'Un volcán habitado', de David Pantaleón y José Víctor Fuentes.

El festival se desarrolla del 15 al 22 de marzo con una agenda en la que, a lo largo de ocho días, creadores isleños e internacionales copan las pantallas del auditorio en este municipio del sur de Tenerife, las sesiones formativas y el mercado, con sus diferentes laboratorios y espacio de negocio audiovisual.

La edición de 2024 fue presentada en el Cabildo de Tenerife por el consejero de Cultura y Museos de Tenerife, José Carlos Acha; la alcaldesa de Guía de Isora, Ana Dorta; el concejal de Cultura y presidente de MiradasDoc, Carlos Álvarez; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa, y el representante de la sección educativa de la Fundación CajaCanarias, Carlos León.

"El Cabildo siempre ha estado comprometido con 'MiradasDoc', que surgió en un momento de eclosión favorable al sector audiovisual en las islas. Es un programa cultural de una gran potencia y que tiene continuidad en el tiempo, por lo que consigue apoyos a través de las subvenciones de concurrencia competitiva", subrayó Acha, quien destacó también la participación de la corporación insular a través de través de la Tenerife Film Commission al facilitar el acceso de cineastas isleños en el ámbito 'One to one'.

"El documental canario se lo ha ganado a pulso", enfatizó el director de 'MiradasDoc', el cineasta tinerfeño David Baute, quien destacó que la película de apertura, 'La hojarasca', ha sido seleccionada para participar en la sección Forum de la Berlinale y llega a Guía de Isora después de haber sido reconocida como la mejor película española en la sección ZonaZine del Festival de Cine Español de Málaga.

Asimismo, la película de clausura, 'Un volcán habitado', tuvo su estreno mundial en el festival suizo Visions du Réel.

"Subrayo esto porque a veces en los festivales solo se ven las proyecciones y no se aprecia todo el trabajo que hay detrás, de creación e impulso de proyectos, en los laboratorios y en el mercado; estas dos películas han pasado por 'MiradasDoc' en distintas fases", dijo Baute.

Precisamente, Cristóbal de la Rosa destacó el papel de estos laboratorios, como el CREADOC, en el que la cineasta canaria Macu Machín gestó el documental de apertura hace siete años.

"Estos documentales necesitan un ecosistema en el que fraguar y el papel de las instituciones es apoyar para generar ese ecosistema", aseguró el director general.

En 'MiradasDoc', prosiguió, "los creadores canarios se enfrentan a la realidad del mercado audiovisual y abordan el proceso de distribución del cine y el audiovisual basado en la realidad".

En esa línea dijo que el Gobierno de Canarias estará en CREADOC y en el ciclo especial 'Mirada Canaria', "que puede dar muchos frutos".

"Nuestro papel es estimular que pueda florecer el talento de quienes se dedican a estas cosas en Canarias", concluyó De La Rosa.

El Ayuntamiento de Guía de Isora, a través de sus representantes, agradeció el apoyo del resto de instituciones para sostener un programa cultural de esta envergadura.

"UN CINE QUE NO SE VE EN OTROS LUGARES"

El concejal de Cultura destacó la importancia del festival para atraer público que conoce Guía de Isora a través de un proyecto cultural en el que se va a ver plasmada en el municipio "una realidad compleja, pero verdadera, un cine que no se ve en otros lugares".

La alcaldesa hizo hincapié en la importancia de la sección formativa, especialmente, la que ofrece a estudiantes de los ciclos de Imagen y Sonido la oportunidad de crear documentales con el apoyo de profesionales.

"Hago hincapié en la mirada local, que no se olvide, es fundamental y tiene una riqueza popular y tradicional, de valores solidarios y generosos absolutamente imprescindible", señaló.

Para la Fundación CajaCanarias, "Miradasdoc es un ejemplo de actividades que complementan la formación del alumnado".

Carlos León informó de que la entidad colabora con la sección educativa EnseñanDoc, que facilita a escolares de la isla el visionado de películas de la sección oficial, compartidas con sus directores y protagonista, porque "el documental es un formato muy potente" y con esas películas se puede trabajar en valores con los escolares.

La fundación se considera parte de la comunidad educativa y se mantiene "abierta a colaboraciones que puedan tener repercusión en las aulas", que se suman al desarrollo de sus propias acciones educativas, apuntó.