Miquel Iceta: Torra ha demostrado en poco tiempo que gobernar no es lo suyo

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este sábado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha demostrado "en muy poco tiempo" que gobernar "no es lo suyo", tras lo cual ha dicho: "Pues a otra cosa, mariposa. No pasa nada".

En el acto de proclamación del candidato socialista a la alcaldía de Mataró (Barcelona) en las elecciones municipales de mayo, David Bote, en el que también ha participado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, Iceta ha lamentado que Cataluña sea "un país fantástico" y que, a pesar de ello, las cosas "no van bien" con el gobierno de Quim Torra.

"¿Tenemos todas las cartas y no somos capaces de jugarlas bien? Pues tenemos que cambiar de jugadores", ha apuntado el líder de los socialistas catalanes, que ha considerado que un presidente "no puede ver solo a medio país" sino que debe tener "una mirada amplia y generosa", "que no ponga cara de susto cuando escucha una opinión diferente".

Y es que "los políticos deben ser capaces de hacer un esfuerzo de empatía con los que piensan distinto" y no "extremar sus diferencias sino buscar acuerdos".

Por su parte, Bote ha criticado a la también alcaldable y vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, por negarse a aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, ha contrapuesto "la paz, el progreso y la libertad" de la socialdemocracia frente a "los nacionalismos y los populismos".