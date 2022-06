Ministros y barones refuerzan apoyo a Espadas ante encuesta favorable al PP

A una semana de las elecciones en Andalucía, ministros y barones socialistas han reforzado su apoyo al candidato socialista, Juan Espadas, mientras que una encuesta pronostica una victoria holgada del PP, que duplicaría los resultados obtenidos hace cuatro años y se aproximaría a la mayoría absoluta, con un 36,6 %, once puntos más que el PSOE.

Según el sondeo de Sigma Dos publicado este domingo por El Mundo realizado con 1.300 entrevistas telefónicas la semana pasada, el candidato del PP, Juanma Moreno, obtendría entre 45 y 52 escaños -la mayoría absoluta es 55- mientras que el PSOE, al que la encuesta concede un 25 % de los votos, lograría entre 30 y 33 diputados en el Parlamento andaluz.

La encuesta prevé para Vox un 14,9 % y entre 15 y 18 escaños, aumenta las posibilidades de que Ciudadanos quede fuera del Parlamento andaluz, y señala un leve movimiento en favor de la candidatura de Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), a la que concede tres escaños, mientras que Por Andalucía (coalición de Izquierda Unida, Podemos, Más País, Equo, Inicitativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde), liderada por Inmaculada Nieto, cede casi un punto y se queda con entre ocho y nueve escaños.

En las filas socialistas, siete presidentes autonómicos y miembros del Gobierno han cerrado filas con Juan Espadas para darle la vuelta a las encuestas, en las que no creen, y evitar lo que consideran un gobierno de "retroceso" de Juanma Moreno.

En total nueve intervenciones, incluidas la de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la del candidato Juan Espadas, en un acto en Córdoba que ha servido para escenificar la unidad del Gobierno, el partido y los barones para llamar a la movilización masiva el 19J, revertir las encuestas y que el PSOE-A remonte y recupere el poder después de tres años y medio en la oposición.

A este acto han asistido también la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la exvicepresidenta Carmen Calvo, y todos han coincidido en destacar los logros conseguidos por los socialistas en sus casi 38 años de gobierno en Andalucía y en las críticas a Juanma Moreno.

"Moreno es del mismo PP de Feijóo, de Casado, de Cospedal y Bárcenas", ha clamado la portavoz del Gobierno, que ha calificado al popular de "indolente" por haber tenido tres años "en parálisis" al Gobierno andaluz y estar instalado en la confrontación "permanente" al Ejecutivo de Sánchez.

En Cádiz, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los andaluces que no se confíen de lo que dicen las encuestas y que acudan con "valentía" a las urnas el domingo 19 de junio para proteger a Andalucía de la "fragmentación política, el populismo" y de "la falta de confianza" que traslada un Gobierno "roto y dividido".

"La fragmentación dificulta la gobernabilidad y alienta los chantajes de las minorías. España no puede estar gestionada por aquellos que no creen en España", ha proseguido el presidente de los populares, que ha pedido consolidar el voto del PP en Andalucía "ahora que empezamos a despertar y competir".

Feijóo ha instado a los andaluces a que no interrumpan "el camino del éxito" y no vuelvan hacia épocas pretéritas, que, según ha dicho, "no han traído nada bueno a esta tierra". El Gobierno de Juanma Moreno ha solucionado, según el líder popular, "más en tres años que en tres décadas" los socialistas.

Por su parte, el candidato a la presidencia de la Junta y vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha asegurado que no se va a mover de Ciudadanos pase lo que pase tras el 19J porque sigue creyendo en el proyecto del partido y está ilusionado por mejorar Andalucía.

En un acto de campaña en Málaga junto a la presidenta del partido, Inés Arrimadas, Marín ha señalado que Cs no solo es necesario, sino también decisivo para hacer que el cambio que comenzó en Andalucía hace tres años y medio siga adelante.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Arrimadas, por su parte, ha criticado el deseo de Juanma Moreno de tener manos libres para gobernar y ha instado a los andaluces a que se repitan los votos de las anteriores elecciones de 2018.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha advertido que Núñez Feijóo tiene "su hoja de ruta clara", derogar todas las leyes que han mejorado la vida de las personas.

Díaz, que ha participado en Málaga en un mitin junto el portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, en apoyo a la candidata de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, ha augurado que "van a congelar las pensiones, van a derogar la reforma laboral, todas las leyes que hemos hecho".

La candidata de Vox, Macarena Olona, intervendrá esta tarde en Marbella (Málaga) en un acto político junto al presidente del partido, Santiago Abascal.