Un ministro de Corea del Sur asegura que Seúl no sopesa retirar las sanciones contra Corea del Norte

El ministro de Unificación de Corea del Sur, Cho Myoung Gyon, ha asegurado este jueves que Seúl no está considerando retirar las sanciones unilaterales impuestas contra Corea del Norte, contradiciendo así a la titular de la cartera de Exteriores, Kang Kyung Wha.

"No se ha realizado una revisión detallada (sobre la retirada de sanciones)", ha dicho Cho. "Sin embargo, en la búsqueda de intercambios y cooperación y ante la mejora de las relaciones entre las dos Coreas, hemos estado adoptando medidas de manera flexible", ha subrayado.

Así, ha manifestado que, para que Seúl proceda a la retirada de las sanciones, "debe haber medidas relevantes relacionadas con el incidente del buque de guerra 'Cheonan', que causó la aplicación de las mismas", según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Kang dijo el miércoles que Seúl estaba revisando la posibilidad de levantar las sanciones, conocidas como 'Medida 24 de Mayo' e impuestas tras el ataque con torpedos contra el 'Cheonan' en 2010, que se saldó con 46 muertos.

Así, manifestó que "se trata de una orden ejecutiva importante", al tiempo que añadió que se trataría de un paso simbólico para mejorar las relaciones con el país vecino.

"Como hay muchas sanciones (bilaterales) que se solapan a las impuestas por Naciones Unidas, esto no significaría necesariamente una retirada sustancial (de las medidas contra Pyongyang)", argumentó.

"Creo que es un asunto que debe ser revisado de manera exhaustiva en las relaciones Norte-Sur", explicó, antes de defender "revisar la resiliencia a un nivel que no dañe el marco de las sanciones contra Corea del Norte en el marco del diálogo sobre desnuclearización y la mejora de las relaciones".

En este sentido, Kang resaltó que las autoridades surcoreanas mantendrán "una cooperación cercana" con Estados Unidos y "jugarán un papel de puente para la creación de puntos en común entre Corea del Norte y Estados Unidos".

En respuesta a las declaraciones de la ministra de Exteriores surcoreana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recalcó que Seúl no levantaría las sanciones sin contar con la aprobación de Washington. "No lo harán sin nuestra aprobación. No hacen nada sin nuestra aprobación", aseveró.