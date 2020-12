El ministro Ábalos destaca que el debate el Gobierno es "enriquecedor" y no una "debilidad"

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado este miércoles que el debate es un elemento "enriquecedor" frente a quienes "lo interpretan como una debilidad", al tiempo que ha incidido en la pluralidad del actual Gobierno de coalición, desde el que se trabaja, ha dicho, con el propósito común de desarrollar una política "al servicio de la mayoría".

A preguntas de los periodistas en Granada, Ábalos ha dicho que no le "moleta" ni le incomoda estos posibles debates internos entre los miembros del Gobierno. "No le doy especial relevancia y aventuro que eso va a ser una constante, no somos un partido único", ha agregado.

Así, y frente "a quienes les interesa presentarlo como una debilidad", ha sostenido que en todos los ámbitos el debate es "enriquecedor" y ha reivindicado que en aquellos acuerdos en los que ha habido más participación, debate "e incluso más confrontación" siempre se ha llegado a la mejor solución, incluso, ha dicho, ahora en el decreto en materia de desahucios.

Ha hecho hincapié en que éste es un Gobierno "bastante plural", pues no solamente es una coalición sino que tiene un tercio de personas independientes que "vienen a aportar desde sus características personales y profesionales". Ha recordado que está integrado por dos formaciones distintas, Unidas Podemos y PSOE, que además tienen antecedentes "de mucha polémica y mucho debate" pero a las que les une, ha recalcado, el propósito de desarrollar una política "al servicio de la mayoría" que permita afrontar los retos que tiene el país.

Sobre la propuesta del decreto de desahucios, Ábalos se ha mostrado "satisfecho" en tanto que atiende al objetivo de impedir el drama de la desahucios y de comprometer al conjunto de las administraciones a intervenir en materia de vivienda social, además de tener un mecanismo que garantiza la seguridad jurídica y un respeto a todos los principios constitucionales a la hora de evitar reclamaciones de cualquier tipo.

Preguntado sobre su postura acerca de un posible aumento del Salario Mínimo Interprofesional, el titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha señalado que su opinión es "secundaria" y su postura será la que finalmente asuma el Gobierno en este asunto.

Ha defendido que el actual Ejecutivo ha llevado a cabo "la subida más importante" del salario mínimo, de un 30 por ciento, y se mantiene el compromiso programático para seguir elevándolo hasta la media europea, indicando que debe ser una medida que se aborde en el marco de la mesa de diálogo social y atendiendo a la coyuntura que marca la situación derivada de la pandemia.