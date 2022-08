La ministra de Transportes, Raquel Sánchez explica el incidente en el tren de Bejís

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, explicará el próximo 31 de agosto en el Congreso el incidente del tren que se aproximó a un incendio forestal en Bejís (Castellón), un hecho que, según varios partidos, obliga a repasar los protocolos y tomar medidas para que no vuelva a producirse.



Así lo han defendido varios miembros de la Diputación Permanente, que este miércoles ha dado luz verde a la comparecencia de Sánchez, solicitada por el PP.



Su representante, Macarena Montesinos, ha recordado que se puso en peligro la vida de 49 personas y que hubo 25 heridos por las quemaduras, por lo que en su opinión hay que dilucidar quién es el responsable de lo sucedido y saber qué se está haciendo para que un hecho como este no vuelva a repetirse.



Se ha preguntado cómo fue posible que se desalojara la localidad de Bejís y se permitiera salir, poco después, a un tren que iba directo a ese incendio, en una línea, además, que no está electrificada y con un mantenimiento "inexistente".



Ha calificado de "vergonzoso y reprochable" que la ministra no diera la cara ni suspendiera sus vacaciones y que no pidiera comparecer hasta la convocatoria de la Diputación Permanente. Montesinos ha querido reconocer la actuación de la maquinista, cuya pericia evitó en su opinión que los daños fueran mayores.



En este mismo sentido, la diputada socialista Susana Ros ha calificado de "correcta y resolutiva" la respuesta de la maquinista y ha remarcado que se cumplieron los protocolos, aunque ha recordado que hay abierta una investigación judicial.



El diputado Rafael Mayoral, de Unidas Podemos, ha dicho compartir "la necesidad de esta comparecencia", al igual que la representante de Bildu Mertxe Aizpurúa, quien ha considerado que es "necesario y urgente" que la ministra dé explicaciones "precisas" por responsabilidad y por respeto a las víctimas.



De la misma manera se ha posicionado Carlos García, del grupo mixto, para quien es "de sentido común" que se den explicaciones en el momento en el que se tengan los datos para dar tranquilidad a la gente, ya que hay muchos incendios y muchos trenes circulando y situaciones como esta generan inquietud e inseguridad.



Desde Ciudadanos su diputado José María Espejo-Saavedra ha remarcado ha abogado por dilucidar las responsabilidades políticas y determinar si los protocolos son los adecuados, además de conocer las medidas que se van a tomar para que no se repita un suceso así. Patricia Rueda, de VOX, quiere que comparezca también el presidente de Renfe, y ha considerado que este hecho es "reflejo del estado fallido de las autonomías"



Ha recordado que se trata de una vía con muchos problemas y cuya mejora ha sido históricamente reivindicada, pero a su juicio "PP y PSOE han estado más interesados en el poder que en resolver los problemas de los ciudadanos".