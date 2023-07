La ministra Sánchez desmiente "rotundamente" que el PSOE ofreciera a Puigdemont el indulto: "Es absolutamente falso"

La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, Raquel Sánchez, ha desmentido "rotundamente" este jueves que, como ha sostenido el ex presidente de la Generalitat y eurodiputado, Carles Puigdemont, miembros del PSOE le visitaron antes, durante y después de los indultos a los condenados por el 1-O y le plantearon "soluciones felices" a su propia situación que, según su versión, él rechazó y seguiría rechazando.

"Es falso, absolutamente falso", ha remarcado Sánchez en declaraciones a los medios con motivo de su participación en la clausura del Climate Action Sevilla Summit 2023 en Sevilla. Asimismo, la ministra ha llamado la atención también sobre la "absoluta falta de credibilidad de Puigdemont desde hace mucho tiempo".

En esta misma línea, la titular de la cartera de Transportes ha subrayado que "sorprende la alineación del señor Puigdemont y el PP en esa estrategia de generar mentiras y bulos". De hecho, Raquel Sánchez ha recordado que Puigdemont "hutó de la Justicia con un Gobierno de España" en manos del PP, al igual que fue con el Ejecutivo de Mariano Rajoy con el que se convocó un referédum ilegal, ha puntualizado.

"A diferencia" de entonces, ha sostenido la ministra, "la Ley se cumple, la Constitución se cumple y aquellos que están obligados a responder ante la Justicia, responden", en alusión a la confirmación del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de levantar la inmunidad al ex presidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado Carles Puigmemont, lo que allana el camino a la Justicia española para que Puigdemont pueda responder ante el Tribunal Supremo por su participación en el 'procés'.

Al ser preguntado Puigdemont si esos miembros del PSOE que se reunieron con él le ofrecieron que se entregara para ser indultado después de un tiempo en prisión, ha dicho que "sí". "No es mi situación la que arreglará el conflicto. No hace falta que me vengáis a presentar soluciones felices. Que me entregue y que ya me haréis un indulto y que me trataréis bien. No busco esto", ha afirmado en una entrevista en Rac1 de este jueves recogida por Europa Press.

Puigdemont ha respondido así al ser preguntado si alguien "desde España, desde el Estado, desde Madrid" le llamó o habló con él para negociar. Ante la pregunta de si le ofrecieron que se entregara para indultarle después de un tiempo en prisión, ha respondido: "Sí, esto era razonable que lo propusieran, porque lo iban a hacer con los presos políticos. Por lo tanto, era creíble que lo hicieran. Pero yo no estoy dispuesto a esto". El expresidente catalán ha detallado que celebraron las reuniones en el Parlamento Europeo y no en Waterloo (Bélgica) y ha criticado que "su propuesta siempre es la misma".

En este sentido, ha avisado de que "la amnistía no es una negociación, es una voluntad política" y que no resolverá el conflicto sobre Cataluña. Ha dicho que eso requeriría de "una negociación política de alto nivel con el Estado Español que reconozca el derecho de Cataluña a existir como nación", en la que cree que ambas partes tienen que identificarse de igual a igual, por lo que cree que no se dan las condiciones.