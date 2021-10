La ministra Rodríguez dice que el proyecto de Presupuestos Generales son "de la gente" y "consolidan la recuperación"

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha destacado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno de España son "los de todos vosotros, los de la gente" y ha afirmado que son unas cuentas que "consolidan la recuperación" gracias a los fondos europeos.

Unos presupuestos, ha señalado, que van a permitir, ha dicho, más plazas de Formación Profesional, más becas, incrementar el Salario Mínimo Interprofesional y acometer las infraestructuras "que traen otras inversiones". Y se ha preguntado "qué tendrán que decir aquellos que no quieren aceptarlo"

En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo central ha enviado el proyecto de Presupuestos al Congreso de los Diputados "en tiempo y forma", algo que "no era tan normal hace unos años". Una cuentas en las que "fijamos nuestros planteamientos socialdemócratas".

Rodríguez ha intervenido en el 12º Congreso Regional del Partido Socialista de Navarra, que se ha celebrado este sábado en el Auditorio Baluarte de Pamplona. La ministra ha felicitado a la nueva ejecutiva del partido, encabezada por su secretaria general y presidenta de Navarra, María Chivite, y ha señalado que "vamos a tener que afrontar pronto nuevas citas electorales que requieren que el partido este bien armado para tener un buen resultado electoral".

Ha dicho que, tanto el congreso del PSOE en Valencia como el de los socialistas navarros, han supuesto un "reencuentro muy especial" tras la pandemia pero también por "ver que el partido está unido y pensando en nuestro proyecto". Y ha expresado su emoción porque "sabiéndonos unidos, habiendo pasado lo que hemos pasado para combatir la pandemia, nuestro único objetivo son los nuevos retos" para "afrontar el futuro con optimismo" y sabiendo que "hay una generación que espera que les demos respuestas".

La ministra ha destacado que el congreso del PSOE fue una cita para "avanzar, retomar fuerzas y tomar impulso para seguir avanzando, desde la seguridad del Gobierno y la tranquilidad de que sólo de nosotros depende el futuro que queremos para nuestro país".

Rodríguez ha opinado que el partido se encuentra en un momento "parecido" al vivido en 1982 cuando accedió por primera vez al Gobierno de España. Un momento en que "eran mucho los retos y el éxito de los compañeros fue tener claro cual era su obligación y las necesidades de un país que necesitaba transformarse". En este sentido, ha resaltado que "sin ellos no hubiéramos consolidado un sistema de sanidad que nos protege" o un sistema educativo que "permitió que personas de familias humildes tuviéramos acceso, no sólo a una educación básica, sino universitaria". En definitiva, ha resumido que el Gobierno del PSOE "mejoró la vida de la inmensa mayoría de los españoles".

Así, ha destacado que "hay mucha gente que nos mira, las necesidades no son las mismas pero siguen habiendo motivos de preocupación" como "los niños en la pobreza, las familias que tienen complicaciones para llegar a fin de mes" o los jóvenes que, incluso con un trabajo, no pueden independizarse". Ante ello, ha subrayado, el PSOE "no mira a otro lado, nos ponemos al frente de la adversidad para darles respuesta", poniendo como ejemplos la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la revalorización de las pensiones.

Ha remarcado que "no nos hemos querido conformar con dejar el país tal y como estaba" sino que el objetivo es la "modernización y recuperación del país" y ha destacado que Pedro Sánchez "logró el compromiso de la Unión Europea para salir de la crisis con una recuperación justa".

Así, ha llamado a "desde la unidad, ser capaces de seguir trabajando", acompañado del diálogo social con sindicatos y empresarios y de personas, ha remarcado, como la presidenta de Navarra, María Chivite, que "está dispuesta a tender la mano al Gobierno de España pensando en el futuro de los navarros y liderando cambios en los sectores de energía, automóvil o economía verde".

La ministra ha puesto en valor la "capacidad de diálogo" de María Chivite que "ha sido capaz de aunar una alianza pensando en la ciudadanía de Navarra" lo que significa "acordar, echar horas al entendimiento". Y ha destacado que "después del diálogo suelen surgir siempre buenos proyectos".

Finalmente, ha resaltado que, en su intervención, "no le he dedicado un segundo a hablar de lo que hay enfrente porque no hay propuestas de país ni para Navarra".