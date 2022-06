Ministra portavoz afea a Feijóo su "afán de criticar al Gobierno" sin reconocer los "frutos" de la reforma laboral

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha censurado este jueves el "afán de criticar" al Ejecutivo de Pedro Sánchez que percibe en el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha señalado también, al hilo de sus declaraciones en relación a la caída de paro registrada en mayo, que no querrá "asumir que, afortunadamente, la reforma laboral" impulsada por el actual Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "está dando sus frutos".

En una atención a medios en el transcurso de una visita a Jerez de la Frontera (Cádiz), la ministra portavoz se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas a propósito de las declaraciones que sobre la reducción del paro --en 99.512 personas en el conjunto de España en el mes de mayo-- ha realizado este jueves el presidente del PP.

En concreto, Alberto Núñez Feijóo ha apuntado en una entrevista en Onda Cero que se "maquillan" los datos del desempleo porque lo que antes era un contrato temporal ahora es un fijo discontinuo y "no computa en el paro".

La ministra portavoz ha señalado que no había oído esas declaraciones del líder de la oposición, pero ha agregado que no le "sorprenden mucho", porque aunque "el PP ha cambiado de liderazgo", Feijóo "cada vez se parece más" a su antecesor al frente del partido, Pablo Casado, según ha opinado.

"Nada nuevo más que el afán de criticar al Gobierno sabiendo que, con ello además, está haciendo daño a España", ha lamentado Isabel Rodríguez para agregar a continuación que "es un hecho incontestable" que actualmente hay en el país "20 millones de ocupados".

"Que se lo pregunten a aquellas personas que antes tenían un contrato indefinido, una incerteza acerca de su futuro laboral, y hoy, uno de cada dos, son contratos indefinidos, contratos estables, contratos de calidad", según ha continuado la ministra portavoz, que al respecto ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha "subido el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.000 euros".

La ministra ha defendido que, "con el esfuerzo de todos", y "gracias además al acuerdo social entre sindicatos y empresarios, estamos logrando la estabilidad del mercado laboral en nuestro país", y ha apostillado que "eso tendría que ser motivo de alegría no sólo para este Gobierno, que lo es, sin duda, sino también para el principal líder de la oposición".

No obstante, ha opinado que, "seguramente", dicha "reacción" del presidente del PP a la bajada del paro registrada el pasado mes de mayo "se debe a que, efectivamente, el Partido Popular no estuvo en la reforma laboral, votó en contra" de la misma y, "por tanto, no querrá asumir que afortunadamente esa reforma laboral está dando sus frutos", según ha sentenciado la ministra portavoz de un Gobierno en el que sí están "muy satisfechos con esos datos" de desempleo, según ha querido dejar claro para concluir.