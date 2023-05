La ministra Morant afirma que, si el PP gobernara, habría "muchos caídos y abandonados a su suerte" con la crisis

Asegura que PSOE no dejará a la gente "a la intemperie", haya pandemia, sequía o guerra, y recuerda que PNV votó contra la reforma laboral

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha afirmado este viernes en Bilbao que, si el PP estuviera en el Gobierno, habría "muchos caídos y abandonados a su suerte" con la crisis, y ha garantizado que el PSOE no dejará a la gente "a la intemperie", haya pandemia, sequía o guerra. Además, ha recordado que el PNV no ha estado en todas las reformas "importantes" que ha impulsado el Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque votó en contra de la reforma laboral y se abstuvo en la Ley de Ciencia.

Morant ha participado, junto a la candidata del PSE-EE a la alcaldía de Bilbao y concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, y la aspirante a diputada general de Bizkaia y diputada de Empleo, Acción Social e Igualdad, Teresa Laespada, en un acto celebrado en el barrio bilbaíno de Zorrotzaurre.

En su discurso, la ministra ha destacado que el PSOE puede asegurar, con la cabeza "bien alta y total contundencia, que venga una pandemia, una sequía, una inundación, un incendio o una guerra, el PSOE es la garantía de protección de la ciudadanía", siempre protegerá a la gente y "nunca" va a dejarla "a la intemperie" en las crisis.

En este sentido, ha señalado que, si hubiera gobernado el PP durante estos años pasados, "habría muchos caídos y muchos abandonados a su suerte". Sin embargo, ha añadido que, "afortunadamente", el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado que hay "una manera diferente" de gestionar las crisis.

EL PNV

Diana Morant se ha dirigido a los ciudadanos de Bilbao y Bizkaia para preguntarles "si les parece bien" que uno de cada dos nuevos contratos sean indefinidos, para recordar que el PNV votó en contra de la reforma laboral.

En este sentido, ha lamentado que los jeltzales no hayan estado en todas las reformas "importantes", no solo en la laboral, sino tampoco en la Ley de Ciencia, en la que se abstuvo, "como Vox". "Todo no es como lo quieren dibujar", ha apuntado.