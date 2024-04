La ministra Montero garantiza el cumplimiento de la agenda canaria pese a la prórroga de los presupuestos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha reunido hoy en Madrid con la vicepresidenta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien le ha garantizado el cumplimiento de algunos de los compromisos contemplados en la llamada agenda canaria durante el presente año, a pesar de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tales como la bonificación del 60% del IRPF a los residentes en la isla de La Palma o la gratuidad del transporte público.

En declaraciones a los medios, el presidente de Canarias ha admitido que la prórroga de los presupuestos es un "contratiempo" pero sí quiso reconocer que la agenda canaria se está cumpliendo. "Tenemos cuatro años para poder ejecutarla. A veces hay ansiedad por resolver las cosas pero desgraciadamente estas no se resuelven en 24 horas", afirmó Fernando Clavijo, quien, en cualquier caso, está convencido de que en los Presupuestos de 2025 se podrá dar un "empujón" a los temas pendientes.

Clavijo destacó que la reunión de hoy con la ministra Montero ha permitido "despejar algunas incógnitas" suscitadas a raíz de la prórroga de los PGE y, entre los acuerdos alcanzados, resaltó la bonificación del 60% del IRPF en la isla de La Palma, que se va a introducir vía enmienda en la Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que estará resuelta antes del próximo verano.

También se ha acordado, como consecuencia de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que el Ministerio de Juventud e Infancia asuma el coste de la atención de los menores extranjeros no acompañados que está asumiendo la comunidad autónoma y que el año pasado se cifró en unos 120 millones de euros. Para ello, el Ministerio de Hacienda ya ha solicitado al Gobierno de Canarias un certificado para poder justificar dicho coste.

Con respecto a las entregas a cuenta de la financiación autonómica, Clavijo informó que la ministra ha garantizado que las va a actualizar "sin ningún tipo de problema" pese a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y que "no va a generar ningún tipo de dificultad". En caso contrario, Canarias se vería obligada a hacer retenciones por valor de 168 millones de euros.

Durante el encuentro también se han analizado las distintas partidas incluidas en los presupuestos de 2023 para Canarias, como el Plan de lucha contra la pobreza, el Plan de Empleo o distintos planes de formación. A este respecto, el presidente canario ha dicho que se ha acordado hacer un seguimiento para que todas estas partidas vayan siendo transferidas "con normalidad", de tal forma que la comunidad autónoma "no se vea perjudicada", dado que "no hay impedimentos legales para no ser transferidas".

El jefe del Ejecutivo canario también ha puesto sobre la mesa su reivindicación de flexibilizar la regla de gasto. Así pues, se ha acordado con el Ministerio de Hacienda seguir intercambiando documentación para conseguir que las instituciones europeas permitan a Canarias la utilización del superávit en inversiones financieramente sostenibles, pues Fernando Clavijo considera que dar ese dinero a los bancos sería "un auténtico disparate".