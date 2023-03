Ministra Llop sostiene que la "ruptura" de Ayuso con Vox es un "trampantojo"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este viernes que la ruptura con Vox anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le parece un "trampantojo" que no se cree.

"No me creo a la señora Ayuso, no me creo esa ruptura, cuando hemos visto lo que ha ocurrido esta misma semana en el Congreso", ha declarado a los periodistas la titular de Justicia, quien cree que el PP se ha "significado" con su abstención en la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Llop considera, en este sentido, que el Partido Popular se ha "escorado" con su postura "a favor de la derecha extrema", algo que le preocupa "muchísimo" teniendo en cuenta que en gobiernos como el de Castilla León, donde el PP gobierna con Vox, hay "recortes" en materias "tan sensibles" como la violencia contra las mujeres.

"Me parece que Ayuso está lanzando un trampantojo y está disimulando", ha dicho la titular de Justicia en Granada con motivo de la presentación en Andalucía del programa de becas del Ministerio para el acceso a las carreras profesionales.

Por otra parte, también en clave política, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber sido "muy desleal" y "antipatriota" por dedicarse a criticar a España y "ponerla verde" en Europa, mientras que Vox estaba "haciendo el ridículo" en el Congreso con su moción de censura.

En cuanto al sistema de pensiones, ha lamentado que la propuesta del PP sea volver a un modelo donde se planteaba su congelación y hacer recortes en derechos y servicios, frente a una propuesta "sostenible" y avalada por la Unión Europea. EFE

