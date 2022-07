La ministra de Justicia defiende que todo el Gobierno es "abolicionista" y ve "imposible regular" la prostitución

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido este lunes que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos es "abolicionista" en relación con la prostitución, que es algo "imposible" de "regular".

Así lo ha aseverado la ministra en una atención a medios antes de participar en uno de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla), titulado 'Mujeres y justicia', que busca "analizar todo el derecho anti discriminatorio y cómo desde el Derecho se pueden también proteger los derechos de otras mujeres", según ha explicado la propia Pilar Llop.

La titular de Justicia ha sostenido que "el Gobierno de España es un gobierno feminista y comprometido con la igualdad de mujeres y hombres", y ha destacado que "desde el Ministerio de Justicia estamos realizando acciones para erradicar esa desigualdad desde el ámbito de los delitos contra la libertad sexual", y también en el ámbito de las nuevas leyes de Eficiencia Digital, de Eficiencia Organizativa y de Eficiencia Procesal, que "también introducen unas medidas muy importantes en el ámbito de la conciliación y corresponsabilidad de los profesionales", según ha puesto de relieve.

Pilar Llop ha defendido que "el verdadero reto que vamos a enfrentar en el siglo XXI, si queremos una igualdad plena de mujeres y hombres, es que la democracia, los principios de igualdad, se lleven también al ámbito de lo privado, y desde ahí construir en democracia y Estado de derecho hacia lo público".

La ministra socialista ha recordado que el Grupo Socialista presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados "con la finalidad de abolir la prostitución", lo que, según ha abundado, "significa centrarnos en las mujeres que viven en esos contextos de prostitución para poder ofrecerles itinerarios y salidas de esos entornos", y "que puedan tener formación, acceder a un trabajo", e "incluso si son mujeres que ya han llegado a la edad de jubilación, que puedan recibir ayudas que les permitan poder planificar su presente y su futuro con toda la dignidad".

Y, por otra parte, ha explicado que con dicha iniciativa "también lo que se intenta combatir es el proxenetismo en todas sus facetas, en toda su extensión", desde la premisa de que "cualquier favorecimiento, facilitación o aprovechamiento de la prostitución de otra persona debe ser penalizado".

"No podemos consentir que en el siglo XXI haya prostitución", ha enfatizado la ministra, quien en esa línea ha remarcado que "en una sociedad democrática no cabe la prostitución, y que, en una sociedad libre de mercado, los cuerpos de las personas sean consideradas como un objeto más de consumo".

Pilar Llop ha considerado que "es necesario reflexionar sobre qué modelo queremos para nuestra sociedad, si queremos un modelo donde haya prostitución, que perpetúa el machismo" y es "la piedra angular del patriarcado, o si queremos un modelo en el que las personas se respeten en sus relaciones íntimas y no se pueda acceder a los cuerpos de mujeres de niños y niñas como si fueran un producto".

Tras insistir en que "en una sociedad verdaderamente democrática no cabe no la prostitución", la ministra ha rechazado invocar la "libertad" para justificar la existencia de prostitución, porque "no es la mujer la que hace con su cuerpo lo que quiere", sino que es "quien accede al cuerpo de la mujer a cambio de un precio el que hace con el cuerpo de ella lo que él quiere".

A preguntas de los periodistas sobre las diferentes posturas que puede haber en relación a la prostitución entre los socios de la coalición, el PSOE y Unidas Podemos, Pilar Llop ha insistido en que "el Gobierno es un gobierno abolicionista, y así se ha manifestado también la ministra (de Igualdad, Irene) Montero en varias ocasiones".

IRENE MONTERO "HA DICHO QUE ES ABOLICIONISTA" TAMBIÉN

"Ella ha dicho públicamente que es abolicionista", ha abundado Pilar Llop en relación a su compañera de Consejo de Ministros, de Unidas Podemos, antes de aseverar que "es imposible regular la prostitución", y que "la única solución es no ponerse de perfil y afrontarlo para lograr su erradicación, su abolición, pero siempre protegiendo" y "nunca penalizando a la víctima", según ha puntualizado.

Por otro lado, a la pregunta de si "en el capítulo del abolicionismo también entrarían los 'vientres de alquiler'", la ministra ha respondido que "lógicamente", porque "también los 'vientres de alquiler' son una práctica que además, está prohibida, se declara nula en nuestra Ley de Reproducción asistida", en cuyo artículo décimo se establece que "son nulos todos esos contratos de vientres de alquiler, y el Estado español y el Gobierno de España ha desaconsejado que se acuda a estas prácticas también en el extranjero", según ha abundado la titular de Justicia.