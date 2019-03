Ministra de Hacienda asegura que los independentistas "no van a encontrar resguardo" del Gobierno tras la manifestación

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que los partidos independentistas "no van a encontrar ningún tipo de resguardo ni de amparo" después de manifestarse hoy en Madrid para protestar por el juicio del 'procés'.

Según ha valorado Montero en una entrevista en La Sexta, y en la misma senda del comunicado que ha dado La Moncloa, "la misma ley que ampara que las personas puedan manifestarse, son las mismas leyes que también hacen que cuando unos se las saltan, pueda ocurrir en un juicio".

"Lo importante es que hoy este grupo de personas se han manifestado dentro del marco de la legalidad y no ha habido actos violentos, pero el Gobierno no va a hacer nada que no esté dentro del marco estrictamente inconstitucional", ha recalcado.

Montero ha insistido en que los independentistas "no van a encontrar amparo" en el Ejecutivo y ha resaltado que "se equivocan" como "se han equivocado en muchas ocasiones", como por ejemplo en "la no aprobación de los presupuestos".