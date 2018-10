La ministra Celaá oculta en su declaración de bienes un chalé de lujo

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, habría escondido supuestamente un inmueble de lujo de más de 1,5 millones de euros en su declaración oficial de bienes, según informa el Ok Diario.

Según este medio, en el documento, la ministra aseguraba que la valoración de sus bienes inmuebles se limitaba a 195.408,34 euros cuando la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez "esconde en esa declaración de bienes un chalé de lujo de 1,55 millones que tiene en gananciales con su marido en la privilegiada localidad de Berango (Vizcaya)".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha restado importancia a estas informaciones y ha explicado que "en todos los valores catastrales ocurre que no se corresponde con el precio de mercado".

Así lo ha expresado Montero en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, después de que el diario digital 'Ok Diario' publicara que Celaá presuntamente ha ocultado un inmueble de lujo de más de 1,5 millones de euros en su declaración oficial de bienes, publicada por el Ejecutivo el pasado fin de semana.

En este sentido, la ministra de Hacienda ha argumentado que no le consta dicha información y ha defendido que lo que figura en la declaración de bienes son los valores catastrales que, tal y como ha dicho, "a veces ni siquiera se corresponden con los valores reales de mercado".

"No me consta la información relativa a la ministra Celaá, pero creo que se refiere a que el valor catastral de la vivienda no se corresponde con el precio del mercado, pero eso ocurre con todos los valores catastrales", ha recalcado la ministra, que incluso ha explicado que en la ciudad en la que ella reside no se modifican los valores catastrales desde el año 2000.

"DUQUE NO HA ESTADO BIEN ASESORADO"

Respecto a la polémica que salpica al ministro de Ciencia, Pedro Duque, por comprar su vivienda a través de una sociedad patrimonial, con la que presuntamente se ahorró el pago de impuestos, la ministra Montero considera que "no ha estado bien asesorado fiscalmente", aunque ha destacado las explicaciones de Duque: "Dejó claro que no incorporó rentas de trabajo a esa sociedad patrimonial".

El ministro dio una rueda de prensa el pasado jueves para dar explicaciones sobre las informaciones que señalaban que habría adquirido un chalé en Jávea (Alicante) de forma simultánea a la creación de una sociedad instrumental. Duque afirmó que le recomendaron crear la sociedad y aseguró que liquidó los impuestos.