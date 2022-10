El Ministerio de Sanidad no descarta que aparezcan casos esporádicos de gripe aviar

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha puesto en valor este viernes la vigilancia del Gobierno y las comunidades contra la gripe aviar y ha asegurado que de momento no ve necesario ir “más allá” porque, según ha dicho, “la vigilancia, la coordinación y la detección a tiempo están funcionando”. La ministra ha respondido así en una rueda de prensa ofrecida en Santiago de Compostela tras la celebración del Consejo Interterritorial de Salud, preguntada sobre la situación de la gripe aviar en humanos.



El Ministerio de Sanidad no descarta que vaya a haber casos esporádicos de gripe aviar en el futuro y, aunque asume que el riesgo de transmisión entre personas es muy bajo, ha reunido una serie de recomendaciones para prevenirla entre los principales grupos de riesgo, como ganaderos o veterinarios.



Según ha explicado la ministra, España y Europa están sufriendo esta temporada la mayor incidencia de gripe aviar registrada hasta el momento, aunque la transmisión de las aves a los humanos se considera “muy poco frecuente” y “muy extremadamente infrecuente entre personas”.



“Es una infección con una elevada letalidad en las aves”, ha remarcado Darias, que ha apuntado que tienen mayor incidencia con las aves silvestres, que en algunos casos van a algunas granjas y comparten los comederos y acaban por transmitirla a las vacas.



El pasado 27 de septiembre se confirmó un caso en un varón que no tiene síntomas. “Ahora mismo digamos que seguimos monitorizando como hacemos con todas las alertas”, ha apuntado la ministra, que ha remarcado la buena coordinación con los sistemas de vigilancia estatales y los de las autonomías.