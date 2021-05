El Ministerio de Salud de Bolivia advierte sobre descuentos salariales a los médicos que cumplan con la huelga

El ministro de Salud de Bolivia, Jeyson Auza, ha anunciado este viernes descuentos salariales para los trabajadores sanitarios que no acudan a su puesto laboral, en el marco del paro que el sector médico boliviano lleva a cabo este viernes para, entre otras demandas, exigir la derogación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

"Si se suspenden los servicios de salud, no se asiste a trabajar, se tomarán las medidas para realizar los descuentos correspondientes", ha advertido Auza, según ha recogido el diario local 'La Razón'.

El sector sanitario de la nación andina reclama la redacción de una nueva Ley de Emergencia Sanitaria que cuente con su aval porque, a su juicio, la actual atenta contra sus derechos. En este sentido, ya llevaron a cabo paros similares durante febrero y marzo.

La normativa no habría sido consensuada con las organizaciones de trabajadores de la salud, lo que abrió un nuevo capítulo en el pulso entre médicos y Gobierno, plagado de ultimátums para aprobar una ley sanitaria por parte del oficialismo y de la contraparte, representada por el Consejo Nacional de Salud (Conasa).

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, ha reiterado que el Gobierno "no quiere" derogar la normativa, pero ha mostrado su disposición a "hablar" y "dialogar" con el Ejecutivo boliviano. Asimismo, ha revelado que las organizaciones que han convocado el paro esperaron el jueves hasta las 20.00 horas (hora local) para reunirse con el Gobierno y suspender la huelga.

Mientras, Auza ha zanjado que no puede existir diálogo cuando una parte va al mismo con una posición "cerrada", aludiendo al rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria.

"Si vamos a un diálogo con una posición cerrada, se deroga porque se deroga, no vamos a llegar a nada, nosotros planteamos un diálogo en el que hablemos de la reglamentación de una ley que ya ha sido consensuada", ha dicho.

Los trabajadores sanitarios suspendieron las huelgas en febrero tras haber logrado el compromiso de la Administración de modificar el por entonces proyecto de ley contando con sus opiniones, recomendaciones y críticas.

No obstante, finalmente los médicos desconocieron este acuerdo, firmado por el Colegio de Médicos de Bolivia, ya que solo contemplaba la modificación de tres artículos.

De forma paralela, Larrea ha señalado que también buscan que las autoridades fortalezcan la lucha contra la pandemia de COVID-19. Larrea ya denunció el jueves la "carencia" de políticas de adquisición de vacunas contra la COVID-19.

La huelga médica en la nación andina tiene lugar en medio de una tercera ola de contagios de COVID-19 en el país y de la vacunación contra la enfermedad. Auza ya aseguró el martes que sería "criminal" llevar a cabo un paro en estas circunstancias.

Larrea ha afirmado que la huelga no afectará a la vacunación contra la COVID-19, porque no son los médicos los que administran el suero. Así, según ha detallado, se reforzarán los servicios de emergencia y la suspensión afectará a las consultas, porque, entre otros ámbitos, los doctores seguirán atendiendo en cuidados intensivos. No obstante, ha advertido sobre zanjar que el paro es un "fracaso".