El Ministerio de Inteligencia israelí recomienda a Netanyahu que empiece ya con las anexiones previstas

TEL AVIV, 19 (DPA/EP)

El Ministerio de Inteligencia israelí considera que la situación regional actual recomienda la anexión inmediata de las partes de la Cisjordania ocupadas por Israel, como desea el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu.

El apoyo a la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resulta instrumental a la hora de declarar ya la anexión de los territorios, según el informe, porque "se desconoce cómo será el respaldo de Estados Unidos tras las elecciones presidenciales de noviembre", en las que Trump podría perder el cargo frente al candidato demócrata Joe Biden, opositor declarado de la anexión, si se cumplen las actuales encuestas.

El documento resta importancia a los temores manifestados por la comunidad internacional en lo que respecta a la situación en Jordania, país que alberga a la mayor población de refugiados palestinos del mundo, dado que parte de los territorios afectados se encuentran en el valle del Jordán, que supone casi el 30 por ciento de Cisjordania.

En parte, porque el Ministerio de Inteligencia israelí considera que la Autoridad Palestina no se atreverá a llamar a la violencia en otras partes de los territorios. "Si no hay disturbios en Judea y Samaria (Cisjordania), no habrá disturbios en Jordania", según sus autores. Tampoco el movimiento islamista Hamás parece muy inclinado, de nuevo según el documento, a agitar a la población del enclave palestino de Gaza, que controla desde hace una década.

En lo que se refiere a la actitud de la población, el informe israelí describe a los palestinos como un grupo "en su mayor parte indiferente" ante la situación política, y más preocupado en realidad ante las dificultades en su vida cotidiana.

La comunidad internacional tampoco es un factor dado que la inmensa mayoría de su atención está ocupada por la lucha contra la pandemia global de coronavirus, de acuerdo con un informe que no señala puntos en contra de la anexión, por el momento, aunque fuentes israelíes han asegurado que el Ministerio está recopilando detalles al respecto.