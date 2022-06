Mínguez asegura "los hospitales están preparados" ante el repunte de ingresos y descarta nuevas medidas

VALÈNCIA, 29 (EURPA PRESS)

El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha destacado que los hospitales "están preparados" para hacer frente al repunte de ingresos por covid y ha asegurado que "están cubiertas todas las necesidades", por lo que de momento "no es necesario adoptar ninguna otra medida". "No va a haber ningún problema", ha garantizado.

Mínguez, tras asistir a la presentación de la campaña de verano de donación de sangre organizada por el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana (CTCV), se ha referido así al aumento en un 30% de los ingresos por covid en la última semana en la Comunitat Valenciana.

Al respecto, ha señalado que "de momentos los hospitales están preparados y están cubiertas todas las necesidades a nivel hospitalario y en los centros de salud" y ha recalcado que, en cualquier caso, "están entrenados para que en el momento haya un mayor nivel de ingresos cambiar actividades" para poder absorber este incremento de la presión asistencial.

No obstante, ha señalado que hay que esperar para ver la evolución porque, como han demostrado los otros brotes pandémicos, "hasta que no pasan dos o tres semanas no hay certeza absoluta" de que nos encontramos ante un repunte que haga "imprescindible" cambiar las actividades de los hospitales.

Así, ha constatado que se ha registrado "un discreto aumento" en los últimos 15 días en las hospitalizaciones por covid y "un poquito" en las UCI.

Al respecto, ha subrayado que "el covid existe y sigue existiendo" pero que es "un proceso dinámico" que "se van a ir monitorizando de forma continuada" para ver su evolución. De momento, ha recalcado que "lo único necesario" es mantener las medidas de protección elementales como son el uso responsables de mascarillas en áreas poco ventiladas y en los contactos con colectivos vulnerables, así como limpieza de manos y mantener las distancias.