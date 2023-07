Mindchangers y MUWI La Rioja Music Fest colaboran para concienciar a la juventud sobre el cambio climático

MUWI La Rioja Music Fest acogerá una acción del proyecto 'Mindchangers' que tiene como principal objetivo poner en valor a las distintas regiones de la Comisión Europea y alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. A partir de esta iniciativa se ha organizado diferentes actividades de ilustración gratuitas para jóvenes que estará a cargo de la ilustradora Raquel Marín. Las mejores se expondrán en el MUWI Sunday.

'MINDCHANGERS: REGIONS AND YOUTH FOR PLANET AND PEOPLE' es un proyecto europeo que dura 4 años y que está cofinanciado porel Programa DEAR de la Comisión Europea y por los socios que forman parte de la alianza. Su misión es sensibilizar a la juventud europea y fomentar su participación activa en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, poniendo el foco en los retos que plantean el cambio climático y las migraciones.

El proyecto se implementa en seis regiones europeas de forma simultánea, con líneas de actuación similares en todas ellas. Participan regiones de España, Francia, Italia, Bélgica, Alemania y Rumanía. En el caso de España, La Rioja es la única región que forma parte de Mindchangers gracias a la participación del Gobierno deLa Rioja, a través de la Dirección General de Cooperación y Agenda 2030, y de la Coordinadora de ONGD de La Rioja (CONGDCAR).

DOS LÍNEAS DE ACTUACIONES

Para conseguir el objetivo que plantea 'Mindchangers', Gobierno de La Rioja y CONGDCAR trabajan en dos líneas de actuación principales.En primer lugar, a nivel local, se han concedido subvenciones para financiar proyectos liderados por asociaciones y ONG de la región.

En línea con la misión de 'Mindchangers', los proyectos operan en el campo de la sensibilización de la juventud y el fomento de su participación activa en las temáticas de cambio climático y/o migraciones.

En segundo lugar, los socios de 'Mindchangers' diseñan y ejecutan diferentes actividades y eventos en cada una de sus regiones para dar a conocer 'Mindchangers' y para apoyar a las entidades adjudicatarias de las subvenciones.

ESPACIO DEDICADO A 'MINDCHANGERS' EN EL FESTIVAL MUWI

El Gobierno de La Rioja, con el apoyo de la CONGDCAR, financiará un espacio dedicado a 'Mindchangers' en la sede principal del festival MUWI, Bodegas Franco-Españolas, tras la realización de dos talleres gratuitos de ilustraciones dirigidos a jóvenes y la realización de un show painting durante la jornada del MUWI Sunday en el que contarán con la ilustradora riojana Raquel Marín.

Para poder inscribirse se ha habilitado un apartado web y un formulario para lainscripción a los talleres:https://www.muwi.es/mindchangers/https://bit.ly/mindchangersmuwi

Para participar es necesario tener entre 15 y 35 años, cierto interés por la pintura y pasión por los grandes retos globales. Quienes sean admitidos a los talleres, tendrán que participar en las dos sesiones, porque la primera se dedicará a la elaboración de bocetos, mientras que la segunda servirá para terminar las obras. Al finalizar el taller se hará una selección de las mejores ilustraciones para exponerlas al aire libre durante el MUWI Sunday.