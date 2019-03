Millo: La DUI no era una broma, nadie en Cataluña pensó que era simbólica

JUICIO PROCÉS

El ex delegado del Gobierno Enric Millo ha ha contradicho a todos los acusados en el juicio del "procés" al manifestar que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) "no era una broma", sino que "iba en serio" hasta el punto de que "nadie en Cataluña pensó que era simbólica".,"Ni la situación, ni el entorno, ni el contexto, ni las proclamas, ni las soflamas... es decir, la situación en aquel momento no hacía pensar a nadie que esto era una broma" ha asegurado Millo en