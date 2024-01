Millán afirma que confiaba en no ser citado por el juez como investigado y afea la "campaña del difamación del PP"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén, Julio Millán, ha afirmado que confiaba en que no fuera citado como investigado en la causa judicial la causa por un supuesto montaje de compra de votos en las pasadas elecciones municipales porque no ha participado "en nada que pueda ser ilícito", al tiempo que ha insistido en "la campaña de difamación por parte del Partido Popular".

Así lo ha indicado este miércoles a preguntas de los periodistas después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén haya considerado que "no ha lugar" a su declaración como investigado, petición que había hecho la acusación particular ejercida por el concejal del PP Antonio Losa y el exedil Manuel Palomares.

"He estado tranquilo siempre porque creo que forma parte de una estrategia específica, retorciendo hechos e interpretando el Partido Popular a su antojo, utilizando las instituciones, que es lo más lamentable", ha señalado Millán, quien ha recalcado que ni el PSOE ni él mismo han "participado en nada que sea achacable, que pueda ser ilícito".

Cabe recordar que los socialistas interpusieron una denuncia ante la Policía Nacional en la jornada de reflexión de los comicios municipales de mayo de 2023 por una posible compra de votos, en la que apuntaban a los referidos Losa y Palomares como supuestos responsables.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Jaén decidió en noviembre su archivo en un auto, en el que no se pronunciaba sobre la derivación que tuvo esta denuncia y que se corresponde con la detención de dos vecinos de Jaén por un presunto montaje sobre esa supuesta compra de votos.

En ese contexto, la acusación particular ejercida por Losa y Palomares solicitó al juzgado la práctica de varias diligencias, entre las que planteaban la citación como investigado de Julio Millán. Una demanda que anunció a mediados de diciembre el alcalde, Agustín González (PP), quien exigió su dimisión "por su presunta relación" con la supuesta trama, apuntando relación a uno de los detenidos.

La jueza, no obstante, entiende que "no procede accederse", ya que las diligencias "se siguen por delito de falsedad en documento privado, delito de usurpación de estado civil y delito de calumnias". Ello "al haber sido acordado el sobreseimiento de la causa por delito electoral, no derivándose de lo actuado indicio alguno que justifique acordar la declaración del investigado de Julio Millán Muñoz en la presente causa", según expone en auto que puede ser recurrido.

Al respecto, el portavoz del PSOE ha dicho desconocer si Losa y Palomares tienen intención de recurrir la decisión del juzgado, de modo que estará "al hilo de las decisiones". También esperará a que "pase todo" para analizar la posibilidad de tomar alguna acción legal ante la "campaña de difamación y acoso personal" impulsada desde el PP.

EXCUSA

En ella ha enmarcado también su reprobación en pleno por unas declaraciones sobre una compra de votos que "tradicionalmente" se podría haber producido en alguna zona de la ciudad. Tras indicar que forma parte de "una visión personal" y que quienes son de Jaén han "escuchado", ha asegurado que "si hubiera dicho otras palabras parecidas, hubiera sido utilizado igualmente".

"Era lo de menos. Esa ha sido la excusa, como podía ser cualquier otra porque, si tienen que reprobar por una opinión política en Jaén a un responsable de la oposición, que se mire en cada uno de ellos y algunos presentes en ese pleno y algunos convocantes, alguna de las barbaridades que han dicho mayores que esa", ha declarado.

Cuestionado, además, por si el citado auto judicial puede contribuir a rebajar la tensión en los plenos, Millán ha resaltado que "depende de la actitud que tenga el equipo de gobierno" de PP y Jaén Merece Más, "si se quiere centrar en la gestión" o en "atacar dura y gravemente a la oposición".

RESPONSABILIDAD

Al respecto, ha hecho hincapié en que "lo más importante" es que el gobierno local "sea consciente de la responsabilidad que tiene en una ciudad con graves problemas", al tiempo que ha defendido el "gran ejemplo" que de ello se dio en el anterior mandato, con gobierno de PSOE y CS.

"Todos asumimos la crítica de la oposición. Nuestra relación con la oposición en estos cuatro años anteriores ha sido el máximo respeto y cariño, podemos llegar a algunos casos. Y hemos recibido de todo y críticas muy duras, pero hay que entender que cada uno tiene el papel que tiene que tener en cada momento", ha comentado el portavoz socialista.

De ahí que haya agregado que, si eso no se sabe entender, es que no se comprenden "algunas cosas" en democracia "o hay algo más detrás que se escapa de la propia crítica política" y que "forma parte de otra campaña orquestada" que atiende a otros objetivos que no son los del interés general.