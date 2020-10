Miles de personas salen a la calle en Bangkok en una nueva protesta contra el Gobierno

Miles de personas han salido este miércoles a la calle en Bangkok, la capital tailandesa, en el marco de una nueva protestas antigubernamental que coincide, además, con el aniversario del levantamiento registrado en 1973 contra al dictadura militar.

Los manifestantes, que hacen frente a los miles de agentes de Policía desplegados especialmente en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, adonde se dirige la marcha, se sumen así a una protesta impulsada fundamentalmente por grupos estudiantiles que tiene como objetivo reformar la Constitución para obtener una mayor democracia y reducir el poder de monarquía.

A su llegada al cordón policial, los activistas han pedido a la Policía que les facilite el paso hasta las oficinas del primer ministro, Prayuth Chan Ocha. No obstante, el grupo ha sido confrontado por contramanifestantes a favor de la monarquía --un tema tabú en Tailandia-- junto al Monumento a la Democracia de Bangkok.

Los agentes han tenido que intervenir para mantener los dos grupos separados y evitar así mayores altercados, según informaciones del diario 'The Bangkok Post'. Uno de los manifestantes ha pedido al resto que "no preste atención a la facción progubernamental". "Centrémonos en llegar a la Casa de Gobierno. Caminaremos pacíficamente juntos y no habrá violencia por nuestra parte", ha dicho.

Los manifestantes demandan la dimisión del primer ministro, que llegó al poder mediante un golpe de Estado en 2014 y lideró la junta militar durante cinco años, refrendando posteriormente su cargo en las elecciones parlamentarias de 2019.

Sin embargo, la actual Constitución fue introducida precisamente por la junta militar, así como la ley electoral, lo que ha favorecido la vuelta al poder del general retirado.

La protesta está teniendo lugar, precisamente, en la avenida que el rey, Maha Vajiralongkon, tendrá que transitar para llegar al Templo del Buda de Esmeralda, donde tiene previsto asistir a una ceremonia de graduación de un grupo de estudiantes.