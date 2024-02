Miles de personas exigen “respeto” para Castilla y León frente al “retroceso” de PP y Vox

Miles de personas se manifiestan desde mediodía de la mañana por el centro de Valladolid en una protesta contra las políticas del gobierno autonómico de PP y Vox bajo el lema 'Respeto por Castilla y León', con la que denuncian un retroceso en la Comunidad en el segundo aniversario del pacto de gobierno, y a la que se han sumado más de 120 organizaciones y colectivos sociales, políticos y culturales.

La marcha, en un ambiente festivo aunque marcada por el viento, la encabezan los secretarios generales de los sindicatos convocantes, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), y están también presentes el viceportavoz de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, y el secretario de estado de Cultura, Jordi Martí, así como los líderes del PSCyL, Unidas Podemos o IU.

CCOO y UGT se han unido para, además de denunciar las políticas del Gobierno de la Junta de Castilla y León, profundamente antisociales y erróneas, ha afirmado Unai Sordo ante los medios, para exigir a la derecha que no compre el marco político que oferta la extrema derecha, que es la mayor amenaza a la convivencia constitucional de nuestro país.

Pepe Álvarez ha afirmado que el gobierno de PP y Vox en la Comunidad ha abierto una situación de mayor polarización política en España. Éste es el Gobierno que nos está llevando a una situación de enfrentamiento como no habíamos visto nunca; y ha reclamado que la derecha no pacte contra la ultraderecha, igual que no se hace en Europa, porque trae pérdida de derechos para mujeres, la cultura, los ciudadanos y, en particular, los trabajadores.

La protesta, que se ha convocado este 10 de febrero coincidiendo con la gala de la 38 edición de los Premios Goya que se celebra en Valladolid, ha arrancado a las doce y viente de la mañana de la Consejería de Sanidad y tras recorrer las calles del centro acabará en la Plaza Mayor, con la lectura de un manifiesto.