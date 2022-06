Miles de personas defienden en Bilbao la atención primaria y piden la dimisión de la consejera de Salud

Los sindicatos convocantes de la manifestación reclaman a la Dirección de Osakidetza voluntad negociadora "real y efectiva"

Miles de personas se han manifestado este domingo en Bilbao en defensa de la atención primaria, en una protesta en la que se ha reclamado, además, la dimisión de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y en la que los sindicatos han solicitado a la Dirección de Osakidetza "voluntad negociadora".

Bajo el lema 'Osakidetza salba dezagun', Satse, ELA, LAB, ESK, CCOO y UGT han denunciado el "desmantelamiento de la atención primaria" y han reclamado "soluciones y más recursos".

Miles de personas se han movilizado en una marcha que ha recorrido, desde las 12.00 horas, las principales calles de la capital vizcaína entre gritos de "Osakidetza borrokan" (Osakidetza en lucha), "lo público no se vende" y "Sagardui, dimisión". En la manifestación se ha podido ver a los líderes de CCOO y UGT Euskadi, Loli García y Raúl Arza, así como a representantes de EH Bildu, Podemos Euskadi y del Movimiento de Pensionistas.

Tras las recientes declaraciones de la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, respecto a un cambio cultural en relación a Osakidetza, los sindicatos han subrayado que es necesario "proteger la sanidad pública".

Desde Satse, su portavoz, Amaia Mayor, ha considerado que tras estas afirmaciones de la titular de Salud se ve la intención de recortar servicios y deshacer la atención primaria". Tras señalar que los "problemas" que se dan en Osakidetza se pueden solucionar, ha defendido que es cuestión de "voluntad e inversión".

En este sentido, ha rechazado que sean 14 las citas que atiende una enfermera diariamente, sino que se elevan "hasta las 22 ó 23". A ello le ha sumado los avisos a domicilio, las agendas comunes como salas de curas o pruebas covid. Por ello, ha denunciado que "no se tiene en cuenta la realidad y la carga de trabajo de los profesionales".

"No podemos dejar de recuperar la negociación colectiva. La mesa sectorial es el foro natural de la negociación colectiva y tendemos nuestra mano para recuperarla, pero para ello es necesario que la negociación sea real y efectiva", ha afirmado.

Por último, ha alertado del problema que va a representar el relevo generacional en atención primaria, ya que está prevista la jubilación de más de 3.000 profesionales en los próximos años. "Hay que ponerle solución. Si hay voluntad, se puede paliar la falta de profesionales. Es cuestión de sentarse a negociar", ha argumentado.

"GRAVÍSIMAS DECLARACIONES"

Desde ELA, Esther Saavedra también ha criticado las "gravísimas" declaraciones de Sagardui respecto al futuro de la atención primaria y del resto de niveles asistenciales. No obstante, ha incidido en que se trata de unas medidas que ya se aplican y "no son a futuro".

"En la medida en que un nivel asistencial no funciona bien, se sobrecarga el resto. A ello se suma el estrés y la sobrecarga que padece la plantilla", ha asegurado, para añadir que el problema no está tanto en la falta de profesionales, como en "las precarias condiciones laborales, de carga de trabajo y de temporalidad".

Por ello, ha reclamado a Osakidetza "un verdadero plan" de cara al futuro, que no pase por "recortar y sobrecargar", si lo que se busca es una atención sanitaria "de calidad".

Desde LAB, Jesús Oñate ha realizado además un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse para detener unas políticas que "están beneficiando a la sanidad privada y debilitando la sanidad pública". "El único camino que nos pone la Dirección de Osakidetza es la lucha. Una lucha que va para largo, ya que no tienen voluntad de arreglar esta situación. No descartamos absolutamente nada, porque el ataque no tiene precedentes", ha defendido.

Por otro lado, el representante de CCOO Iñigo Garduño ha considerado que la consejera Sagardui ha dejado claro que "su cambio cultural es el desmantelamiento de Osakidetza y la atención primaria".

"Continúan los recortes en los horarios y sin medidas estructurales para solucionar los problemas. Tanto el lehendakari como la consejera dicen que la atención primaria está garantizada, pero no que esté garantizada la atención primaria pública y de calidad", ha alertado.

Por último, desde UGT la delegada Mari Feli Campos ha denunciado los cierres de los centros de salud a las 17.00 horas, así como las de urgencias del Hospital de Santiago. "Tenemos que salvar Osakidetza", ha añadido.