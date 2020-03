Miles de mujeres de Argentina, México y Chile secundan la huelga general tras las marchas del 8M

Miles de mujeres de Chile, Argentina y México han secundado este lunes la huelga general convocada por colectivos y asociaciones feministas, después de las masivas movilizaciones del 8 marzo que se celebraron en todo el mundo para exigir la legalización del aborto y el fin de los feminicidios, una de las lacras que con mayor virulencia afecta a algunos países de la región, y la desigualdad laboral.

En el caso de Argentina, y a falta de cifras oficiales, las calles de la capital se tiñeron de verde y morado con la marcha de miles de mujeres en su camino al Congreso de los Diputados, en donde reclamaron la aprobación del reciente proyecto del aborto, el fin de los feminicidios, --hasta el momento 68 han sido asesinadas en 2020-- así como del acoso sexual y la desigualdad laboral.

La interrupción legal del embarazo es el eje central de las reivindicaciones de los movimientos feministas en Argentina, después de décadas con una de las leyes más restrictivas de la región, que contempla hasta cuatro años de cárcel por interrumpir el embarazo de manera voluntaria, salvo en caso de violación.

El reciente anuncio del Gobierno de Alberto Fernández de presentar un nuevo proyecto, el primero por iniciativa del Ejecutivo y no de la sociedad civil, y pese a mostrar notables mejoras con respecto al anterior, ha sido criticado debido a la posibilidad de que permita a los centros privados y sus profesionales agarrarse a la objeción de conciencia para no practicar abortos.

"Nos reunimos para reivindicar nuestros derechos, para que dejen de morir mujeres y para lograr que la brecha salarial y el techo de cristal dejen de existir", ha explicado la directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

Belski, en declaraciones publicadas por el diario argentino 'La Nación', ha añadido que el objetivo de esta jornada es también "concienciar" a la sociedad de la injusticia que supone que sean las mujeres quienes están al cargo de las tareas del hogar y de los cuidados "de manera desproporcionada".

CALLES Y TRANSPORTE PÚBLICO VACÍOS EN MÉXICO

En México la jornada de la huelga de mujeres ha sido histórica porque ha sido la primera que se celebra en el país, tras la masiva participación en las movilizaciones del 8 de marzo en varias ciudades mexicanas.

Además de haber provocado el cierre de colegios y escuelas, la convocatoria del paro ha dejado estampas llamativas como calles y transporte público vacíos, pues en muchas partes de México, las mujeres cuentan con la posibilidad de acceder en exclusiva a trenes de la red de metro y de autobuses debido a los muy altos episodios de acoso sexual en este tipo de lugares, según ha recogido el diario local 'El Universal'.

Las autoridades han incentivado que las mujeres secunden la huelga, que no sólo ha sido de trabajo o estudios, sino también de consumo. Así, desde varios sectores del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha prometido que no se sancionarían a aquellas que decidieran no acudir a sus puestos de trabajo, como ha sido el caso de la Secretaría de Educación Pública, lo que ha hecho imposible que muchos centros pudieran el lunes abrir sus puertas.

El propio presidente mexicano, quien ha sido criticado por su relación con el movimiento feminista y los feminicidios, ha felicitado a las mujeres por su participación en las marchas del 8 de marzo, así como a las trabajadoras de las fuerzas de seguridad que estuvieron presentes y que "no cayeron en la trampa", pese a "las provocaciones" de "algunos violentos".

"Quiero felicitar a las mujeres que participaron en el movimiento de ayer en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer", ha dicho López Obrador, quien a su vez ha considerado que no se debe actuar contra aquellas que "actuaron con exceso" durante el 8M, pues desde el Gobierno no quieren "que se utilice como pretexto".

Según la Fiscalía General de México, los feminicidios han crecido en un 137 por ciento en los últimos cinco años. En 2019 se registraron 1.006 asesinatos de mujeres, frente a los 912 cometidos en 2018.

EL 79 POR CIENTO CREE QUE CHILE ES UN PAÍS MACHISTA

La jornada de huelga que se ha celebrado este lunes en varias ciudades de Chile se suma a las numerosas protestas que el Gobierno del conservador Sebastián Piñera a las que ha tenido que hacer frente desde el pasado mes de octubre cuando la cuarta subida en el precio del transporte público en Santiago desencadenó una serie de manifestaciones en las que una treintena de personas han perdido la vida tras los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, acusadas por organismos internacionales de violaciones de Derechos Humanos.

Las chilenas, que mantienen reciente en la memoria a Piñera afirmando que "a veces no es solamente la voluntad de los hombres abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas", han marchado en una multitudinaria manifestación en la que según Carabineros han participado 125.000 personas en Santiago, la capital del país, considerado machista por el 79 por ciento de los encuestados en el último sondeo publicado por Cadem.

La jornada ha sido pacífica, tal y como han señalado los medios chilenos, salvo algún conato de trifulca con Carabineros al llegar al Palacio de La Moneda, en donde utilizaron carros lanzaagua para disolver a un pequeño grupo de manifestantes que pretendía acceder al recinto saltando las rejas.