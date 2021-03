Miles de evacuados por las inundaciones en Nueva Gales del Sur por un temporal histórico en Australia

SÍDNEY, 22 (DPA/EP)

Miles de personas han sido evacuadas en el oeste de Sídney y en la costa central del norte de Nueva Gales del Sur mientras las lluvias torrenciales siguen azotando este estado del este de Australia durante el lunes.

De hecho, este lunes por la mañana había 40 avisos de inundación y 20 órdenes de evacuación desde la costa central del norte hasta la región de Illawarra, a unos 600 kilómetros al sur, incluyendo el oeste de Sídney, y se espera que se declaren más a lo largo del día.

Más de 2.800 personas han sido evacuadas de las zonas inundadas y unos 54.000 residentes podrían verse afectados, ya que el estado oriental se enfrenta a al menos dos días más de lluvias torrenciales, ha detallado el ministro federal de Gestión de Emergencias, David Littleproud.

"Estamos hablando de recuperación, pero tenemos otras 24 o 48 horas que atravesar", ha explicado Littleproud al programa Today del Canal 9.

Por su parte, el superintendente del Servicio de Emergencia del estado de Nueva Gales del Sur, Shane Cribb, ha asegurado a la cadena de televisión nacional ABC que Port Macquarie, a unos 380 kilómetros al norte de Sídney, había recibido más de 800 milímetros de lluvia.

"Nunca he visto lluvias como éstas. He trabajado en varias inundaciones y ésta es la mayor en la que he trabajado en mi carrera", ha precisado Cribb a ABC.

La Oficina de Meteorología ha advertido que las fuertes lluvias podrían provocar inundaciones repentinas y que seguirán siendo un grave riesgo para los ríos del norte, en el noreste de Nueva Gales del Sur, y la costa central del norte el lunes y el martes.

Las comunidades de la costa central del norte, actualmente la zona más crítica, se enfrentan a las peores condiciones de inundación desde 1929.

Los distritos de Hunter, entre Sídney y Port Macquarie, y Central Tablelands, al oeste de Sídney, también siguen en riesgo.