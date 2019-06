35 miembros del SAT se enfrentan a 67 años de cárcel por una huelga de 2008

Un total de 35 sindicalistas, miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), serán juzgados desde mañana en Sevilla por la llamada huelga de La Jarilla, hechos por los que se enfrentan a penas, en conjunto, de hasta 67 años de cárcel y al pago de 107.000 euros.

El juicio estaba previsto que se celebrase en un principio en cuatro días de junio y julio de 2018 en el juzgado de lo Penal 4 de Sevilla, si bien finalmente fue aplazado a junio del 2019.

Los hechos sucedieron en noviembre del 2008 cuando el SAT convocó una huelga general en la finca de La Jarilla, en la localidad sevillana de La Rinconada, por la no contratación ese año de algunos jornaleros afiliados al sindicato.

Según el escrito de la Fiscalía, los acusados se personaron en la misma para "presionar" a los trabajadores a secundar el paro, a quienes "insultaron" junto a los empresarios llamándolos "sinvergüenzas, fascistas, hijos de puta".

Además, según el escrito, causaron diversos destrozos, como partir candados, inutilizar cerraduras o desinflar las ruedas de un tractor para impedir el desarrollo de la producción, daños tasados en 1.797,97 euros, daños que niega el SAT.

El histórico líder del SAT y exdiputado de Unidos Podemos por Jaén, Diego Cañamero, ha dicho a Efe que espera que el juicio no se alargue los cuatro días que está previsto, del 11, 12, 13 y 18 de junio, sino que se resuelva en una sola jornada y que todos salgan absueltos.

Cañamero también se enfrentó a los tribunales por esta misma causa pero en su caso fue llevada por el Tribunal Supremo, debido a la condición de aforado del entonces diputado.

Para él se pedían los mismos delitos de coacciones sobre el derecho de huelga y daños, quedando libre tras decidir el TS el archivo provisional de la causa.

Cañamero ha señalado que "no tiene ningún sentido" que estas personas no sean absueltas, ya que considera que se trató "de una huelga normal y no pasó nada", en la que se pedía que se readmitieran a las dos cuadrillas de trabajadores.

El SAT ha convocado mañana una concentración a las 9,00 en los juzgados de La Buhaira, para apoyar a los encausados, que se encuentran "tranquilos dentro de lo que es la situación" y para pedir su absolución.