México roza las 16.000 muertes por la COVID-19 y López Obrador pide luchar contra el miedo a la pandemia

Las autoridades sanitarias de México han informado este jueves de que la pandemia de la COVID-19 ha provocado hasta la fecha 15.944 muertes, horas después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, haya pedido actuar con "responsabilidad", pues no sólo hay que vencer a la pandemia, sino también al miedo.

"Ahora que ya comenzó el proceso de reapertura, que no sea la autoridad, sino que cada uno de nosotros podamos actuar con libertad y que actuemos de forma responsable, tenemos que vencer no sólo a la pandemia, sino también vencer nuestros temores, nuestros miedos, desde luego con cuidado", ha dicho el presidente.

Durante su comparecencia matutina en la sede del Palacio Nacional, el jefe del Estado ha defendido la necesidad de volver a retomar la actividad económica, ahora que México lleva varios días inmersa en la conocida como "nueva normalidad"

"Si hay temor a salir, no sólo es porque se prohíba o se diga que estamos en semáforo rojo; hay muchos que no tiene ganas de salir y hay que salir, poco a poco, con cuidado, a ejercer nuestra libertad y siendo respetuoso con el que no quiere salir", ha dicho.

"Debemos ir saliendo porque hay millones de mexicanos que viven al día; con equilibrio, cuidar nuestra salud y poco a poco avanzando hacia la nueva normalidad", ha insistido López Obrador.

A su vez, López Obrador ha comunicado que el Gobierno está trabajando con las autoridades locales de Ciudad de México para iniciar una posible reapertura de reactivación de la economía.

Ciudad de México es actualmente el epicentro de la pandemia en el país azteca, con 34.077 casos confirmados y el mayor número de fallecidos.

No sólo López Obrador ha abordado la cuestión de reactivar la economía en algunas regiones del país, sino también de cara al exterior. Así, ha señalado que "hace falta normalidad" en la frontera con Estados Unidos, pero ha reconocido que esa decisión no depende sólo de México y que deber hacerse buscando "el equilibrio" y siendo "muy responsables".

Horas después, el director general de Epidemiología José Luis Alomía ha anunciado que este jueves han sido contabilizados 4.790 nuevos casos del nuevo coronavirus, por lo que el país ya cuenta 133.974, de los cuales 20.832 permanecen activos.

Alomía ha contado que las 587 muertes que se han registrado este jueves no han se han producido en las últimas 24 horas, sino a lo largo de varios días. Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Veracruz y Sinaloa son las entidades con más fallecidos.