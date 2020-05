México registra más de 2.400 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas con casi 4.500 muertos

El director general de Epidemilogía de la Secretaría de Salud de México, José Luis Alomía, ha informado este jueves de que se han registrado un total de 2.409 nuevos casos de coronavirus en el país, mientras que la cifra de fallecidos por la enfermedad ha alcanzado los 4.477.

En rueda de prensa, las autoridades sanitarias mexicanas han trasladado que los nuevos casos confirmados han elevado el balance de positivos de coronavirus en México hasta los 42.595. De forma paralela, Alomía ha especificado que 10.057 casos permanecen activos.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido este jueves a sus adversarios políticos que dejen de lado "el odio" y "piensen en el interés general".

"Ojalá depongan su actitud nuestros adversarios, que reflexionen las cosas, que hagan a un lado el odio, que piensen en el interés general, en los demás, en el prójimo, que piensen en la patria, la nación, en México, que no los domine el egoísmo, la mala fe, que no endurezcan sus corazones, que no los enajene el materialismo, el afán de lucro, lo que no tiene valor", ha dicho.

Asimismo, en rueda de prensa, también ha criticado que la oposición comenzó "inventando fallecimientos" y que, posteriormente, "apostaron" a que el Ejecutivo mexicano estaba "ocultando difuntos".

"Luego con escenas de hornos crematorios (...) hablando de que estaban llenos los hornos crematorios, muy perverso, de poca ética", ha zanjado.

El Gobierno mexicano presentó el miércoles su plan hacia la "nueva normalidad", que contempla una reapertura social y económica en tres fases a desarrollar entre el 18 de mayo y el 1 de junio.

No obstante, López Obrador aclaró que "este plan es de aplicación voluntaria", por lo que "si hay una autoridad municipal o estatal que, de acuerdo a las características propias de cada región, decide que no habrá de acatar este plan, no habrá controversia".

A lo largo de la crisis del coronavirus, López Obrador no ha querido imponer, sino que se ha limitado a dar recomendaciones, entre ellas la de quedarse en casa, algo que considera que ha funcionado. "Ha quedado de manifiesto que el pueblo de México es mayor de edad, responsable, (...) y por eso no vamos en esta etapa a variar", defendió.