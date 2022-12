México/Perú.- López Obrador defiende que no ha intervenido en la crisis política de Perú y que "solo ha opinado"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido este sábado que no está interviniendo en la crisis política peruana generada en torno a la destitución de Pedro Castillo y que él solo está dando su opinión, después de ser convocado por la Cancillería de Perú por su "injerencia" en asuntos internos.

En una conversación con los medios recogida por 'El Universal', AMLO ha manifestado que "solo están opinando, nada más", aunque ha señalado que los hechos acontecidos en Perú, haciendo referencia a la detención de Pedro Castillo, son "violatorios de la democracia".

En este sentido, ha acusado al país andino de "extralimitarse" al llevar a cabo estas actuaciones contra el expresidente y se ha preguntado cual es el motivo para quitarle de su puesto si fue elegido por el pueblo.

Además ha señalado que los que apoyan este procedimiento son los políticos e intelectuales conservadores como Mario Vargas Llosa. "A ellos les gusta la democracia cuando les conviene, pero en la democracia todos contamos lo mismo, todos somos iguales, además no hay razas, eso no existe y no se debe hacer racismo, no debe haber clasismo, debe haber humanismo", ha defendido.

Más tarde, ha lamentado la situación que vive Perú, un país que considera que "ha sufrido mucho por los problemas que ha ocasionado a la élite".

"En seis años, cinco presidentes, uno se suicidó, otros en la cárcel, otros prófugos. Es mucho pueblo el de Perú para tan pocos políticos", ha sostenido.