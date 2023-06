México.-Ebrard rechaza la orden del presidente de Morena de no hacer anuncios electorales en esta etapa de las primarias

El exministro de Exteriores de México y candidato a las primaras del partido Morena, Marcelo Ebrard, se ha opuesto este miércoles a las órdenes del presidente de la formación, Mario Delgado, de no hacer promesas ni anuncios electorales durante esta primera etapa del proceso de primarias para así cumplir con la normativa electoral.

Durante un acto en el Estado de México, el exministro Ebrard ha criticado que si los aspirantes a representar a Morena en las presidenciales de 2024 no pueden hacer propuestas durante su recorrido por el país, entonces esta gira se tratará nada más que de "una visita turística", según recoge el diario 'Milenio'.

Estas declaraciones de Ebrard se producen después de que Delgado advirtiera de que podría eliminar la candidatura del exministro debido a que había lanzado la promesa de que, en caso de ganar las elecciones, crearía una Secretaría para la Cuarta Transformación, nombre dado por la actual Presidencia al proyecto para reformar el país.

Sin embargo, el exministro ha asegurado no haber escuchado tales advertencias de Delgado, y ha insistido en la necesidad de crear una Secretaría "que dé seguimiento a todos los proyectos en curso" iniciados durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No he visto lo que ha dicho Mario Delgado, pero esto es lo que a mí me ha dicho la gente en 50 visitas que he hecho en la República, quieren una dependencia para que no se pierda lo que estamos trabajando (...) Yo creo que es correcto", ha manifestado el candidato.

Ebrard llegó incluso a proponer a Andrés Manuel López, hijo del mandatario, como encargado de dirigir dicha Secretaría, si bien este se habría negado a ello. "Entiendo que ahora no pueda tomar partido, que una respuesta inmediata se vería fuera de lugar (...) Más adelante veremos", ha manifestado el exministro.

Tras conocerse la noticia sobre la propuesta de Ebrard para que el hijo del presidente liderase la Secretaría de la Cuarta Transformación, y la negativa de este a aceptar el cargo, López Obrador salió el martes al paso para asegurar que tanto él como su familia se mantendrían al margen del proceso de primarias.

El lunes comenzó la campaña de las primarias de Morena para las presidenciales de junio de 2024. La primera en adelantarse ha sido la exsecretaria de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum, favorita en este proceso junto al exministro Ebrard.

Los otros cuarto 'corcholatas' --el apodo que López Obrador ha dado a los candidatos-- son los exsenadores Ricardo Monreal y Manuel Velasco, el exministro del Interior Adán Augusto; y el exdiputado Gerardo Fernández Noroña.